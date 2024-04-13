Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yakalanan 3,5 kilogram ağırlığındaki kalkan balığı kilosu bin 200 liradan satışa sunuldu.
Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da 3,5 kilogram ağırlığında kalkan yakalandı. Kalkanı gören vatandaşlar hem ağırlığına hem de fiyatına şaşırdı. Kilosu bin 200 liradan satışa sunulan kalkan, kısa sürede tezgahta ilgi odağı oldu. Öte yandan, balık çeşidinin bol olduğu tezgahlarda hamsi ile istavrit kilosu 150 TL, mezgit boyutuna göre kilosu 200 ile 350 TL, somon kilosu 200 TL, çipura ile levrek ise tanesi 140 TL'den satışa sunuldu. - DÜZCE
Son Dakika › Ekonomi › Akçakoca'da Yakalanan Kalkan Balığı Kilosu Bin 200 Liradan Satışa Sunuldu - Son Dakika
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, geleceğin meslekleri arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı ve bilişim uzmanı yer alıyor. En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı olarak belirlendi.
İstanbul Esenyurt'ta bir ATM, para çekmek isteyen birçok vatandaşa sahte para verdi. Sadece 100 TL'lerin sahte olduğunu belirten vatandaşlar o anları kayıt altına alınırken, vatandaşlar çevrede bulunan farklı ATM'lerin de farklı dönemlerde sahte para verdiğini söyledi.
Maliye Bakanlığı, IBAN ile ödeme alan işletmeleri araştıracak ve vergi kaçakçılığına karşı önlemler alacak. Bu iş yerlerine ceza uygulanacak ve vergi kaçıran kişiler tespit edilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?