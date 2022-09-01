Akçakocalı balıkçılar umduklarını bulamadı - Son Dakika
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Akçakocalı balıkçılar umduklarını bulamadı

01.09.2022 23:14

Akçakocalı balıkçılar umduklarını bulamadı Av yasağı sona erdi fakat Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bazı balıkçılar, hava muhalefeti sebebiyle denize açılamadı.

Akçakocalı balıkçılar umduklarını bulamadı

DÜZCE - Av yasağı sona erdi fakat Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bazı balıkçılar, hava muhalefeti sebebiyle denize açılamadı.

Balıkların gelişimlerini sağlayabilmesi için 15 Nisan'dan itibaren gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 1 Eylül gece yarısı itibariyle ise av yasağı sona erdi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar, ilk günden umduğunu bulamadı. Bazı balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle açılamadı, avlanmaya çıkan bazı balıkçılar ise eli boş döndü.

Balıkçı Yasin Birinci, "Biz hava bozuk olduğu için avlanmaya çıkamadık. Avlanmaya çıkan da oldu ancak denizde bir şey yok. Biraz buruk bir durum var. Beklentimiz yüksekti. Hava biraz kötü, Türkiye'nin her yerinde şuan durum aynı. Büyük balıklar da var. Palamut şuan için az. Palamut olmazsa hamsi, çinekop ve istavrit olur. Biz Akçakoca'da palamut ağırlıklı olur diye düşünüyorduk ama pek öyle olmadı. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Ayın 5'ine kadar rüzgar olacağı tahmin ediliyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akçakocalı balıkçılar umduklarını bulamadı - Son Dakika

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