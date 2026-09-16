Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de belirlenen alanlarda su ürünleri avcılığı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Akdeniz'de Üç Adalar mevkisi, Marmara Denizi'nde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yer aldığı alanlar, Karadeniz'de Türkeli (Rumeli) Feneri ile Anadolu Feneri'ni birleştiren hat ile güneyde Yeniköy Vapur İskelesi ve Çubuklu Kozaltı Burnu'nu birleştiren hat arasında kalan alanda, su ürünleri avcılığı yasaklandı.

Bakanlığın 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kemer ilçesindeki Üç Adalar mevkisi, Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçeleri arasında bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yer aldığı alanlar, Karadeniz'de kuzeyde Türkeli (Rumeli) Feneri ile Anadolu Feneri'ni birleştiren hat ile güneyde Yeniköy Vapur İskelesi ve Çubuklu Kozaltı Burnu'nu birleştiren hat arasında kalan alanda su ürünleri avcılığına yasak getirildi.

Karadeniz'de Zonguldak Alacaağzı Burnu, Bartın Amasra Tekke Burnu, Sinop İnceburun, Samsun Yakakent Çayağzı Burnu ile Ordu Ünye Taşkana Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan kara sularının 2 milin dışında, ortasu trolüyle su ürünleri avcılığı yapılabilecek. Karadeniz'de, 15 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde Samsun Yakakent Çayağzı Burnu ile Ordu Ünye Taşkana Burnu arasında ortasu trolü ile çaça balığı avcılığı 05.00-20.00 saatlerinde serbest olacak.

Avlanması yasak balık listesi güncellendi

Avlanması yasak türler listesine Batman bantlı çöpçü balığı, beyaz deniz dalı, büyük beyaz köpekbalığı, camgöz, çivili köpekbalığı ve deniz alası türleri eklendi.

Gırgır, ortasu trolü ve alamana (voli) ağlarıyla hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemilerinin, il-ilçe müdürlüklerinden avcılık "izin belgesini" alması zorunlu olacak.

Karadeniz'de Bulgaristan sınırı ile Zonguldak Baba Burnu arasında, ortasu trolüyle hamsi avcılığı 15.00-09.00 saatlerinde yapılacak. Ortasu trolü ağları, belirtilen saatler dışında hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamayacak. Bakanlık, stok durumuna göre avlanma zamanlarında düzenleme yapabilecek.

Avlanabilir boyu 13 santimetreden 12 santimetreye düşürülen istavrit, her av sezonu için Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen kota miktarınca yakalanabilecek. Kota miktarının dolması durumunda, avcılık sona erecek. Kotanın avlanmayan miktarı, bir sonraki av sezonuna devredilemeyecek. Kota kapsamında avlanan istavritin, Bakanlıkça belirlenen yerlerden karaya çıkarılması zorunlu olacak. Kotanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenecek. Avcılık yoluyla elde edilen istavritin balık unu ve yağı fabrikalarına nakledilmesi ve kullanılması yasaklanacak, ancak ilgili kanun çerçevesinde el konularak satışı yapılanlarda bu hüküm uygulanmayacak.

Bazı balık türleri avcılığı tarihlerinde düzenleme

Gırgır ve ortasu trolüyle hamsi ve istavrit avcılığı, Karadeniz'de 15 Eylül tarihi itibarıyla başlayacak. Uzatma ağı ve dip trolüyle kalkan avcılığı yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il-ilçe müdürlüğünden "İzin Belgesi" alınacak.

Bütün kara sularda, 1 Şubat-14 Şubat tarihlerinde her türlü istihsal vasıtasıyla dil ve pisi avcılığı yapılamayacak.

Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki kara sularında ve bunlara bitişik uluslararası sularda 1 Temmuz-14 Mayıs tarihlerinde, diğer alanlarda 1 Temmuz-18 Mayıs tarihlerinde mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yasaklanacak.

Denizkestanesi avcılığı, 1 Mayıs-31 Ekim tarihlerinde yapılamayacak. İzmit Körfezi'nde Dil Burnu Feneri'ni Dil İskelesi Kababurnu'na birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, denizkestanesi avcılığı yasaklanacak.

Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat il sınırları içinde kalan bütün sularda, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde sazangiller avlanamayacak.

Gemi izleme cihazlarını işler ve çalışır bulundurma zorunluğunda süre uzatımı

Algarna, manyat, dreç ve dalma yöntemiyle avcılık yapan balıkçı gemileri ile ticari amaçlı amatör balıkçılık turizm faaliyetinde bulunan gemilerin, 1 Eylül 2028 tarihinden itibaren Bakanlıkça istenen gemi izleme ve kayıt cihazlarını işler ve çalışır vaziyette bulundurmaları zorunlu olacak.

Su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 12 metre ve üzeri boydaki balıkçı gemilerinin sahiplerinin-donatanlarının, Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre gemilerinde su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan gerçek kişileri, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kaydettirmeleri zorunlu olacak

Yüzen adalarda amatör su ürünleri avcılığı yasaklandı

Ayrıca, 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 15 yaşını doldurmuş olanlar veli veya vasilerinin yazılı onayıyla "Amatör Balıkçılık Belgesi" alabilecek.

Balina köpek balığı gibi biyoçeşitlilik açısından önemli endemik su ürünleri türlerinin avcılığı tamamen yasaklandı ve bu türler koruma altına alındı.

Bazı su ürünleri türlerinin avcılığına da asgari avlanılabilir boy uzunluğu getirildi.

Öte yandan, karayla bağlantısı olmayan ve su yüzeyinde serbestçe hareket edebilen yüzen adalara çıkarak amatör amaçlı su ürünleri avcılığı da yasaklandı.