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Akdenizli ihracatçılar 2022 için hedef büyüttü - Son Dakika

Akdenizli ihracatçılar 2022 için hedef büyüttü

19.01.2022 11:01
Akdenizli ihracatçılar 2022 için hedef büyüttü

Türkiye'nin 2021'deki ihracatına 16 milyar 320 milyon dolarlık katkı sunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bu yıl 20 milyar dolarlık dış satım hedefliyor.

Türkiye'nin 2021'deki ihracatına 16 milyar 320 milyon dolarlık katkı sunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bu yıl 20 milyar dolarlık dış satım hedefliyor.

AA muhabirinin AKİB verilerinden derlediği bilgiye göre, birlik, geçen yıl 215 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Bölgeden yapılan ihracatta 1 milyar 191 milyon dolarla Irak birinci, 1 milyar 53 milyon dolarla Hollanda ikinci, 791 milyon 140 bin dolarla İspanya üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Rusya Federasyonu ve Almanya takip etti.

Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artış yakalanan ülkeler ise yüzde 508 artış ve 257 milyon 406 bin dolarla Malta, yüzde 174 artış ve 288 milyon 824 bin dolarla Yunanistan oldu.

Akdenizli ihracatçılar, kimya sektörü dış satımından 4 milyar 844 milyon dolar, demir ihracatından 4 milyar 521 milyon dolar, hububattan 1 milyar 625 milyon dolar, yaş meyve sebzeden 1 milyar 444 milyon dolar, tekstilden 1 milyar 273 milyon dolar ve mobilya ihracatından 1 milyar 159 milyon dolar ülke ekonomisine döviz girdisi sağladı.

Akdenizli ihracatçılar, bu yıl 20 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu.

8 birlikten 7'sinin ihracatı arttı

AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AA muhabirine, geçen yıl Akdenizli ihracatçıların güzel bir sezon geçirdiğini söyledi.

AKİB bünyesindeki birliklerin ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini dile getiren Erkan, süreç içerisinde önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.

Erkan, Kovid-19'un etkilerinden 2020'nin son çeyreğinde kurtulacaklarını ve işlerin biraz daha güzel olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Öyle de oldu. 2020'de 2019'a kıyasla bir düşüş yaşamıştık. Çünkü Kovid-19 nedeniyle dünya kapanmıştı. 2021'de bunu tamamen telafi ettik hatta Türkiye ihracat artış ortalaması üzerinde bir artış yakalayarak yüzde 46'lık oranla ihracatımızı AKİB olarak 16 milyar 320 milyon dolar seviyesine taşıdık." diye konuştu.

Birlik olarak ihracata bu yıl daha fazla odaklanacaklarını aktaran Erkan, AKİB'in 8 birliğinden 7'sinde ihracat artışı yaşadığına dikkati çekti.

"Çok fazla talep geliyor"

Erkan, geçen yılın ihracat rakamlarının sektör temsilcilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde dünyada tedarik krizi yaşandı. Aslında tedarik kayması yaşanıyor. Birçok gelişmiş ülke Uzak Doğu ülkelerinden almakta olduğu ürünleri nasıl tedarik edebilecekleri konusunda büyük sorunlar yaşadı. Burada Türkiye, gelişmiş ülkelerin bir tedarikçisi olarak, rakiplerinin geri çekilmesiyle o boşluğu doldurdu. Türkiye, Kovid-19 sürecinde ne kadar güvenilir bir liman olduğunu kanıtladı. Çok fazla talep geliyor. Eğer ulaşımda birtakım sıkıntılar yaşanmasaydı bu rakamları çok daha iyi seviyelere taşıyabilirdik. Her şey yolunda giderse ihracatımızı güzel seviyelere getireceğimize inanıyoruz. AKİB olarak 2022'de 18 milyar doları geçeceğimize düşünüyoruz ama hedefimiz 20 milyar doları bulmak."

Yeni pazarlar bulmaya çalıştıklarını anlatan Erkan, küresel ölçekteki sıkıntılara rağmen önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"Birliğimizin 20 binin üzerinde ihracatçı üyesi var"

Erkan, dış satımı artırırken ihracatçıları bilinçlendirmeyi de önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İhracatçılarımıza eğitim seminerleri veriyoruz. Gerek öğrenciler, akademisyenler gerekse de ihracatçılarımızın çalışanları olsun onlara dış ticaret konusunda eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz oldukça yüksek sayılara ulaştı. 2022'de 10 bin kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde çok önemli ve değerli eğitimler veriliyor. Firmalarımızın hazır olması ve bu konuda neler yapılması gerektiğine yönelik çalışmalar yapılıyor. Birliğimizin 20 binin üzerinde ihracatçı üyesi var. Onlarla bu çalışmaları gerçekleştirerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

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Togo Cumhuriyeti, Akdeniz, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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