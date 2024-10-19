Akfen Gönüllüleri Maraton'da Eğitim İçin Koşacak

Ekonomi

Akfen Gönüllüleri, Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) "Eğitimde Eşitlik Projesi" için koşup yardım toplayacak.

Holdingten yapılana açıklamaya göre Akfen Holding'in gönüllü çalışan grubu Akfen Gönüllüleri, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda, TİKAV'ın "Eğitimde Eşitlik Projesi" için koşacak.

Akfen Gönüllüleri" adı altında bir araya gelen 100 çalışan, gençlerin eğitimde fırsat eşitliği yakalaması adına farkındalık yaratmak ve bağış toplamak amacıyla bu anlamlı etkinliğe katılacak. Her adım, gençlerin geleceğine atılan bir umut adımı olacak.

TİKAV, 1999'dan bu yana yürüttüğü Bireysel Gelişim Programı (BGP) ile sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadele eden gençlere kişisel, kültürel ve akademik gelişim olanakları sunuyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversite öğrencilerine yönelik fırsatlar yaratarak, gençlerin geleceğe umutla bakmalarını sağlıyor. Bu yıl İstanbul Maratonu aracılığıyla toplanacak bağışlar, daha fazla gencin bu olanaklardan faydalanmasına destek olacak.

Akfen Gönüllüleri, İstanbul Maratonu'nda attıkları her adımla gençlerin eğitimine katkı sağlamayı ve onların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gereken desteği artırmayı amaçlıyor. TİKAV'ın Eğitimde Eşitlik Projesi, gençlerin sosyal sorumluluk bilinci yüksek, hoşgörülü, sürekli öğrenmeye ve gelişime açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Akfen çalışanları da bu amaçla dayanışma ve yardımlaşma ruhunu İstanbul Maratonu'nda yansıtacaklar.

TİKAV'ın Bireysel Gelişim Programı 25 yıldır uygulanıyor

Gönüllüler, TİKAV'ın Eğitimde Eşitlik Projesi için bağış toplamak amacıyla "Adım Adım" platformuna üye olabilirken, "İyilik Peşinde Koş" portalında profil oluşturarak, TİKAV'ın kampanyasına katılmak mümkün. Bu kampanyayla dileyen herkes İstanbul Maratonu sırasında ve sonrasında gençlerin bireysel gelişimine katkıda bulunabilecek.

Bağış kampanyaları 21 Ekim'de başlayacak ve 18 Kasım'a kadar devam edecek. Katılımcılar, topladıkları bağışlarla daha fazla gencin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin geleceğine umut olacaklar.

TİKAV, Bireysel Gelişim Programı ile 25 yıldır gençlerin akademik ve kültürel gelişimlerine destek oluyor. Bu program, gençlerin liderlik becerilerini geliştirirken onlara kişisel gelişim olanakları sunarak geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Akfen Gönüllüleri de bu yılki maraton katılımları ile BGP'nin sunduğu fırsatların daha fazla genç tarafından kullanılmasına olanak sağlayacak.