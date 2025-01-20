Akfen İnşaat Halka Arzında Talep Toplama Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Akfen İnşaat Halka Arzında Talep Toplama Tamamlandı

Akfen İnşaat Halka Arzında Talep Toplama Tamamlandı

Akfen İnşaat, halka arzda toplam 2,59 milyar lira büyüklüğünde pay dağıtımı gerçekleştirdi.

20.01.2025 15:16
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Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama işlemleri sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1986'da taahhüt işleriyle başladığı faaliyetlerini zaman içinde farklı bir kulvara dönüştürerek Türkiye ve yurt dışında farklı alanlarda projeler geliştiren yatırım şirketi Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin talep toplama işlemleri, tamamlandı.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ için Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arz talep toplama işlemlerinde, satışa sunulan toplam 95 milyon 487 bin 612 lira nominal değerli paylardan, ortak satış yoluyla halka arzı planlanan 28 milyon 646 bin 284 lira nominal değerli payların satışı iptal edildi. Böylece, toplam 66 milyon 841 bin 328 lira nominal değerli paylar dağıtıma konu edildi ve payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirildi.

Pay başına 38,70 lira sabit fiyatla gerçekleşen Akfen İnşaat halka arzında toplam büyüklük 2,59 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 10,5 oldu.

Akfen İnşaat'ın 2 milyar 586 milyon 759 bin 394 lira büyüklüğe sahip paylarının halka arzında, 260 bin 628 yurt içi bireysel yatırımcıya, 5 yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 356 Akfen çalışanına, 72 yurt içi ve 11 yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplam 261 bin 72 dağıtım yapıldı.

Dağıtıma esas tahsisat oranları, yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 33,15, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için yüzde 6,10, Akfen Grubu çalışanları için yüzde 0,70, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 40,05 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 20 oranında gerçekleşti.

"Şeffaflık, güven ve ortak bir gelecek vizyonunun parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Akfen İnşaat'ın halka arzını, finansal büyümenin yanı sıra şeffaflık, güven ve ortak bir gelecek vizyonunun parçası olarak gördüklerini belirtti.

Bu önemli adımın, şirketlerinin büyüme yolculuğunda kendilerini daha motive ettiğini ve geleceğe ilişkin hedeflerini güçlendirdiğini aktaran Akın, "Bundan sonraki süreçte uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan, sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklanacağız. Güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir projelerimizle, Akfen İnşaat olarak ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Halka Arz, Ekonomi, Finans, Turizm, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akfen İnşaat Halka Arzında Talep Toplama Tamamlandı - Son Dakika

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