Akgedik'te bloklar yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akgedik'te bloklar yükseliyor

24.02.2022 14:12
Akgedik'te bloklar yükseliyor

Yunusemre Belediyesi'nin, TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi olan 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi sürüyor.

Yunusemre Belediyesi'nin, TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi olan 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi sürüyor. Projenin 3. etabında bloklar yükselmeye başlarken; 4. etabın da şantiyesi kuruldu.

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığı ile hayata geçirdiği dev konut hamlesi 5.500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi hız kesmeden devam ediyor. Projenin 3. etabında bloklar yükselmeye başladı. 4. etap da ise şantiye kuruldu. 4 projenin tamamlanması ile bölgede 4 bin konutun yer alacağını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Akgedik, Manisa'nın havası en güzel yerlerinden biri. İlk iki etap projemizde yer alan 2600 konuta yerleşen 10 bine yakın vatandaşımızla birlikte bölgede yaşam başladı. Daha önce hak sahibi kuraları çekilen 3. ve 4. etap projelerimizde bin 346 konut olacak. Böylece 5500 konut hedefiyle başladığımız Yunuskent Projemizde 4000'e yakın konutu tamamlamış olacağız. Konutların yanı sıra 1 ilkokul, 1 ortaokul ve burada oturan vatandaşlarımızın talebi olan 1 anaokulunu bu etaplarla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu anda kış şartları da göz önünde bulundurularak bölgede çalışmalar sürüyor. 1.5 yıl gibi bir sürede hak sahiplerimize evlerinin teslim edilmesi planlanıyor" diye konuştu.

Akgedik 3. etap projesinde; 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 işyerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokul bulunuyor. 4. Etap projesinde ise, 231 adet 2+1, 135 adet 3+1 olmak üzere toplam 366 konut, 16 adet işyeri yer alıyor. - MANİSA

Akgedik'te bloklar yükseliyor
Akgedik'te bloklar yükseliyor
Akgedik'te bloklar yükseliyor
Akgedik'te bloklar yükseliyor

YORUMLAR
500
Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü Park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Konut Projesi, Yunusemre, Manisa, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akgedik'te bloklar yükseliyor - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:21:31. #1.11#
SON DAKİKA: Akgedik'te bloklar yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement