Akgedik TOKİ-Menemen bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Akgedik TOKİ-Menemen bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor

28.04.2022 15:03
Akgedik TOKİ-Menemen bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde TOKİ konutlarının bulunduğu Akgedik Mahallesi ile Menemen arasındaki bağlantı yolunda zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde TOKİ konutlarının bulunduğu Akgedik Mahallesi ile Menemen arasındaki bağlantı yolunda zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Daire Başkanları ile birlikte sıcak asfalt çalışmaları öncesinde yapılan yol düzenlemelerini yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut ile birlikte TOKİ konutlarının bulunduğu Akgedik Mahallesi ile Menemen arasındaki bağlantıyı sağlayan alternatif güzergahta gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, güzergah üzerinde yaklaşık 21 bin metrekarelik binder çalışması ve 32 bin metrekarelik de bitümlü temel çalışmasının gerçekleştirileceği aktarıldı. Bordür ve orta refüj imalatlarının tamamlandığı bölgede sıcak asfalt çalışması öncesi hazırlıkların hızla devam ettiği bildirildi. Mevcut güzergah üzerinde yapılan çalışmaların tamamlanması ile İzmir yönünden Manisa Organize Sanayi Bölgesine gelen araçlar için giriş çıkış alternatifi oluşturacağı ve buna ilaveten ağır tonajlı araçlar için de şehir merkezine girmeden bu yol üzerinden geçiş sağlayabileceği dile getirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile başlatılan sıcak asfalt çalışmalarının hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Akgedik TOKİ-Menemen bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor
Akgedik TOKİ-Menemen bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor
Akgedik TOKİ-Menemen bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor
Akgedik TOKİ-Menemen bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor
Akgedik TOKİ-Menemen bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor

YORUMLAR
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre, Menemen, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akgedik TOKİ-Menemen bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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