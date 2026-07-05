AKİB'in İhracatı 9,68 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AKİB'in İhracatı 9,68 Milyar Dolar

05.07.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKİB, ocak-haziran döneminde 9,68 milyar dolarlık ihracat yaptı, haziranda yüzde 32 artış sağladı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı, birliklerinin ocak-haziran döneminde 9,68 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hıradağı, yazılı açıklamasında, AKİB'in haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32'lik artışla 1,7 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

Birliklerinin ocak-haziran ihracatına ilişkin bilgi veren Hıradağı, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri, ocak-haziran döneminde yüzde 17 büyümeyle 9,68 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Haziran ve yılın ilk 6 ayında yakaladığımız büyüme, doğru stratejilerin, yüksek üretim disiplininin ve ihracatçılarımızın kararlılığının açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Hıradağı, 6 ayda en fazla ihracatı kimya, demir-çelik ve yaş meyve sebze sektörlerinden elde ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ocak-haziran döneminde Irak 679,6 milyon dolarlık ihracatla birliğimizin en büyük pazarı olmayı sürdürürken geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir gerileme yaşandı. Buna karşın İtalya yüzde 20 artışla 655,2 milyon dolarlık, Romanya ise yüzde 35 yükselişle 631,5 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşarak Avrupa pazarındaki güçlü talebi ortaya koydu. Son 6 ayda Avrupa'nın önemli pazarlarından Malta'ya ihracatımızı yüzde 388 artırarak 175,4 milyon dolar ve İspanya'ya ihracatımızı yaklaşık yüzde 100 artırarak 510,1 milyon dolara çıkardık."???

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AKİB'in İhracatı 9,68 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

16:26
Fatih Terim, ’’Ben bunu asla yaptırmam’’ diyerek rest çekti
Fatih Terim, ''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti
15:59
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif 666’ncı Kırkpınar Ağası belli oldu
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu
15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 16:44:58. #7.13#
SON DAKİKA: AKİB'in İhracatı 9,68 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.