AKİB, yeşil dönüşümde ihracatçılara mentörlük hizmeti verecek - Son Dakika
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AKİB, yeşil dönüşümde ihracatçılara mentörlük hizmeti verecek

01.07.2022 09:45
AKİB, yeşil dönüşümde ihracatçılara mentörlük hizmeti verecek

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Mutabakata Uyum Sürecine Hazırlık Konusunda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimleri Projesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde teknik destek almaya hak kazandı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Mutabakata Uyum Sürecine Hazırlık Konusunda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimleri Projesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde teknik destek almaya hak kazandı.

AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, demir çelik, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri ile yaş meyve sebze sektörlerinde faaliyet gösteren 22 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin kalkınmasına güç veren AKİB'in çevre dostu sürdürülebilir üretim ve ihracat için mentörlük hizmeti vereceğini belirtti.

"Önceliğimiz çevre dostu üretim"

Avrupa Birliği'nin (AB) sürdürülebilir kalkınmayı ve tüm ekosistemi tehdit eden öncelikli risklere karşı 2019 yılında ilan ettiği Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye karbonsuz bir ekonomi modelini hayata geçirip ticareti yeniden şekillendirecek yol haritasını belirlediğini anımsatan Mehmet Ali Erkan, "AKİB'in ana pazarları arasında en üst sırada bulunan Avrupa Birliği'nde elde ettiğimiz kazanımları korumak ve sürdürülebilir kılmak için önceliğimiz çevre dostu üretimdir. Bu çerçevede Temmuz ayından itibaren hayata geçireceğimiz Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Mutabakata Uyum Sürecine Hazırlık Konusunda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimleri Projesi, bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Yerinde eğitim ve mentörlük hizmeti

Projenin iki etap halinde yürütüleceğini kaydeden Mehmet Ali Erkan, öncelikle AKİB'deki 10 personelin ÇKA'nın Teknik Destek Programı'nda görev alan uzmanlardan 50 saate yakın eğitim alacağını, sonrasında da yetkin personelin Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman illerindeki üyeler başta olmak üzere talep eden tüm üyelere yerinde eğitim ve mentörlük hizmetleri vereceğini kaydetti.

Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu ve ÇKA Genel Sekreterliği çalışanlarına sağlayacakları desteklerden dolayı teşekkür eden Mehmet Ali Erkan, "AKİB olarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na yönelik farkındalığı artırmayı, yeşil dönüşüm konu başlıklarında üyelerimizi bilgilendirmeyi ve gerekli olduğu durumlarda firmalarımızı yönlendirerek sürdürülebilir ve dinamik bir sistem kurulmasını hedefliyoruz." diye konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mehmet Ali Erkan, Avrupa Birliği, Çukurova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AKİB, yeşil dönüşümde ihracatçılara mentörlük hizmeti verecek - Son Dakika

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