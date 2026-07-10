Akıllı Sayaç Projesinde Gelişmeler

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik, doğal gaz ve su tüketim verilerinin dijital bir ortamda tek merkezde toplanmasına yönelik çalışmasında önemli bir gelişme gündeme geldi. Enerji yönetimi, söz konusu sistemin kurulmasının gerektirdiği maliyete işaret ederek, bu sistemin yakın ve orta vadede hayata geçirilmesinin mümkün görünmediğini söyledi. Kaynaklar, şu aşamada elektrikte akıllı sayaçlarla ilgili dönüşümün yürütüldüğünü ve öngörülen sürede tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye'de, Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) ile elektrik dağıtım sektöründe dijitalleşme süreci başlatıldı. Buna göre mevcut elektrik sayaçları, uzaktan okunabilen ve tüketim verilerini anlık iletebilen akıllı sayaçlarla değiştirilecek. Elektrik dağıtım sistemindeki veriler entegre biçimde yönetilecek.

ÖNCELİKLİ OLAN ABONELER

10 yıllık periyodik muayene süresi dolan ve yıllık tüketimi 10 megavatsaat ve üzerinde olan sayaçlar ile sayaç panosunda 4 adet ve üzeri sayaç bulunan noktalar dönüşüm sürecinde öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

İlk kez kullanıma sunulan binalarda, sayaç panosunda 4 adet ve üzeri sayaç bulunması durumunda tüm sayaçların akıllı sayaç olması zorunlu tutuluyor.

2026 yılı içinde yaklaşık 6 milyon elektrik sayacının MASS uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. 1 Ocak 2028 itibarıyla da yüzde 100 akıllı sayaç sistemine geçilmesi hedefleniyor. Dönüşümün hızını yerli sayaç üreticilerinin kapasitesi belirleyecek.

ELEKTRİK, DOĞAL GAZ VE SU SAYAÇLARI

Bu çerçevede 50 milyon abonenin elektrik, doğal gaz ve su tüketim verilerinin de tek merkezde toplanmasına yönelik gündeme gelen çalışmada yeni bir gelişme yaşandı.

Enerji yönetimi, ANKA Haber Ajansı'na elektrik, doğal gaz ve su tüketim verileriyle ilgili sistemin kurulmasının gerektirdiği yüksek maliyete işaret ederek, bu sistemin yakın ve orta vadede hayata geçirilmesinin mümkün görünmediğini söyledi. Kaynaklar, şu aşamada elektrikle ilgili dönüşümün yürütüldüğünü ve öngörülen sürede tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.