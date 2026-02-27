Akıllı Telefon Pazarında Büyük Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akıllı Telefon Pazarında Büyük Düşüş

27.02.2026 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel akıllı telefon pazarının 2023'te %13 daralması öngörülüyor. Bellek krizi etkili olacak.

NEW Küresel akıllı telefon pazarının, bu yıl bellek tedarik krizi dolayısıyla yaklaşık yüzde 13 daralacağı öngörülüyor.

ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi International Data Corporation (IDC), akıllı telefon pazarına dair tahminlerini paylaştı.

IDC'den yapılan açıklamada, dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatlarının bu sene yıllık bazda yüzde 12,9 düşüşle 1,12 milyar adede gerileyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Bu düşüşün, akıllı telefon pazarını 10 yılı aşkın sürenin en düşük yıllık sevkiyat hacmine indireceği vurgulanan açıklamada, bu tahminin bellek tedarik krizinin şiddetlenmesi nedeniyle daha önceki tahminlerde aşağı yönlü revizyonu yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgesel olarak en fazla, düşük segment akıllı telefonların yoğun olduğu pazarlarda daralma beklendiği belirtildi.

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin yıllık bazda yüzde 20,6 ile en sert düşüşü yaşayacağı kaydedilen açıklamada, dünyanın en büyük iki pazarından biri olan Çin'de yüzde 10,5 ve Asya Pasifik'te yüzde 13,1 daralma öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bellek krizinin gelecek yıl ortasında istikrar kazanmaya başlamasıyla, 2027'de akıllı telefon pazarında yüzde 2'lik sınırlı bir toparlanma, 2028'de ise yıllık bazda yüzde 5,2'lik daha güçlü bir artış tahmin edildiği aktarıldı.

Akıllı telefon satış fiyatlarının rekor seviyeye çıkması bekleniyor

IDC Kıdemli Araştırma Direktörü Nabila Popal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bellek krizinin geçici bir düşüşten daha fazlasına neden olacağını, bunun tüm pazarda yapısal bir yeniden düzenlemeye işaret ettiğini belirtti.

Alt segment satıcıların arz kısıtları ve daha yüksek fiyat seviyelerinde zayıflayan talep nedeniyle sevkiyatlarda sert düşüşlerle karşılaşacağına değinen Popal, "Sevkiyatlar rekor düzeyde düşüş kaydedecek olsa da akıllı telefon ortalama satış fiyatının bu yıl yüzde 14 artarak rekor seviye olan 523 dolara yükselmesi öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akıllı Telefon, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akıllı Telefon Pazarında Büyük Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 00:35:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Akıllı Telefon Pazarında Büyük Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.