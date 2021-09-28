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Uğur Okulları öğrencisi "akıllı trafik" projesiyle TEKNOFEST'te ödülün sahibi oldu - Son Dakika

Uğur Okulları öğrencisi "akıllı trafik" projesiyle TEKNOFEST'te ödülün sahibi oldu

28.09.2021 10:19
Uğur Okulları öğrencisi

TEKNOFEST 2021'de Akıllı Ulaşım kategorisinde yarışan Uğur Okulları 8. sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol Ünitesi " isimli projesi ile 3. oldu.

TEKNOFEST 2021'de Akıllı Ulaşım kategorisinde yarışan Uğur Okulları 8. sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol Ünitesi " isimli projesi ile 3. oldu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 21'e Gaziemir, Balıkesir, Gaziantep, Muratpaşa, Topkapı ve Darıca Kampüslerinde öğrenim gören 11 öğrencinin geliştirdiği 6 ayrı projeyle katılan Uğur Okulları yarışmadan ödülle döndü.

Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 8. sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol ünitesi Yapımı" isimli projesi ile Akıllı Ulaşım kategorisinde 3. oldu. Geçen yıl TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ise Teknolojik Tasarım dalında birincilik ödülünü kazanan Barkın Özsoy, mekanik ve yazılım konusuna ilgi duyduğunu kaydetti.

TEKNOFEST'te ödül kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Özsoy, mekanik ve yazılım konusunda araştırmaya meraklı bir öğrenci olduğunu ifade etti.

Projeye başlamadan önce internetten trafik ışıklarının ve akıllı trafik sistemlerinin nasıl çalıştığını araştırdığını aktaran Özsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fen Bilimleri öğretmenim Bengi Nur Kankılıç danışmanlığında literatür taraması yaptık. Sonrasında fikirlerimizi paylaşmak, önerilerini almak için İzmir İl Trafik Şube Müdürü ve İzmir Ulaştırma Merkezindeki uzmanlarla görüştük. Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra basit, ucuz ve uygulanabilir bir kontrol ünitesi yaptık. Kontrol ünitesi, dört yönlü kavşaklar için araç ve yaya uyarımlı akıllı trafik sinyalizasyon sistemi uygulamalarında kullanılabilecek. Ayrıca projede yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, günümüz sabit ve değişken sabit zamanlı sistemlerden daha iyi bir alternatif olması, mevcut sistemlere göre daha basit olup gerçek ortamda da kullanılabilmesi gözetildi. Böylece akıllı trafik sistemi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması hedeflendi. Etrafımızdaki birçok makina otomasyon ile çalışıyor. İleride bunun daha da çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Ben de kendimi yazılım konusunda geliştirerek, makina mühendisi olmak istiyorum."

Uğur Okulları öğrencisi akıllı trafik projesiyle TEKNOFEST'te ödülün sahibi oldu
Uğur Okulları öğrencisi akıllı trafik projesiyle TEKNOFEST'te ödülün sahibi oldu

Havacılık, Balıkesir, Gaziemir, Uzay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uğur Okulları öğrencisi 'akıllı trafik' projesiyle TEKNOFEST'te ödülün sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Uğur Okulları öğrencisi "akıllı trafik" projesiyle TEKNOFEST'te ödülün sahibi oldu - Son Dakika
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