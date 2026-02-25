Akıllı Ulaşım Sistemleri Artıyor - Son Dakika
Akıllı Ulaşım Sistemleri Artıyor

25.02.2026 11:21
KGM, trafik güvenliği için akıllı yollar ve çevre dostu sistemler üzerinde çalışmalar yapıyor.

Kara yollarında trafik güvenliği çalışmaları aralıksız devam ederken konforlu bir seyahat için çevre dostu ve akıllı ulaşım sistemleri de yaygınlaştırılıyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2026 Yılı Performans Programı'ndan derlediği bilgiye göre kurum tarafından yollarda güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

GPS ve kablosuz teknoloji kullanılarak kara yolları üzerinde oluşturulan ağlarla bütünleştirilen akıllı sistemler, sürücüleri buzlanma, sis, kaza, yol çalışması gibi durumlarda önceden bilgilendiriyor, olası trafik kazalarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alma noktasında önemli rol oynuyor. Kritik noktalara kurulan dijital uyarı ve bilgilendirme ekranlarının daha geniş bir alanda kullanılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Akıllı yollar, çevre dostu sistemler artıyor

KGM'nin yürüttüğü faaliyetler sonucu yollar "akıllanırken" çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

Genel Müdürlük tarafından trafik güvenliğine bu yıl 19 milyar 148 milyon 148 bin lira harcama yapılması planlandı.

Geçen yıl 54 kilometre olan akıllı ulaşım sistemleri yapılan kesim uzunluğunun bu yıl sonunda 80 kilometreye, 2027'de 90 kilometreye, 2028'de 100 kilometreye yükseltilmesi öngörülüyor.

Geçen yıl 200 kilometre olan devlet ve il yollarına tesis edilecek haberleşme altyapısının bu yılın sonuna kadar 300 kilometreye çıkarılması bekleniyor. Söz konusu altyapının gelecek yıl 400 kilometre, 2028'de 450 kilometre olması hedefleniyor.

Trafik güvenliği çalışmaları

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2025'te 32 kaza kara noktasında iyileştirme çalışması gerçekleştirilirken bu yılın sonunda 27 noktada daha gerekli işlemlerin yapılması planlanıyor.

Bu yılın sonuna kadar 32 milyon 300 bin metrekare yatay, 141 bin metrekare düşey işaretlemeyle 2 bin 200 kilometre otokorkuluk yapımı öngörüldü.

Yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle bulundukları şeridi terk eden veya beklenmeyen yol koşullarından dolayı uyarılması gereken sürücüler için kullanılan sarsma bantları, sürücülere sesli veya titreşimli ikazda bulunuyor. Bu kapsamda KGM, 300 kilometre olan sarsma bandının 550 kilometreye çıkarılması için çalışma gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

