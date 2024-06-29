Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1,1 milyar liraya satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1,1 milyar liraya satıldı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ihaleye çıkardığı 'FETÖ firarisi' Akın İpek'in İstanbul Bebek'teki yalısı, 1 milyar 100 milyon liraya satıldı. TMSF tarafından yapılan açıklamada, yalının 27.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen açık artırmada en yüksek teklifin 1.100.000.000.-TL olduğu belirtildi. Yalıda iki adet yapı bulunmakta olup, 'Beyaz Köşk' ve 'Kahverengi Köşk' olarak adlandırılan yapıların toplamda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı bulunmaktadır.

29.06.2024 02:36
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Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1,1 milyar liraya satıldı

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ihaleye çıkardığı İstanbul'un Bebek ilçesindeki 'FETÖ firarisi' Akın İpek'in yalısı, 1 milyar 100 milyon liraya satıldı.

'FETÖ firarisi' Akın İpek'in İstanbul Bebek'teki yalısı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarmıştı. TMSF yalının milyar 100 milyon liraya satıldığını duyurdu.

TMSF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Koza- İpek Holding AŞ tarafından Açık Teklif ve Açık Artırma Yöntemi ile 750.000.000.-TL muhammen bedelle satışa sunulan İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesinde kain; 1259 ada, 132 ve 133 parsel üzerindeki yalının ihalesi 27.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup açık artırmaya 4 katılımcı devam etmiştir. Üç saat süren açık artırma sonucunda en yüksek teklif 1.100.000.000.-TL olmuştur."

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İkinci derece eski eser niteliğindeki 'Beyaz Köşk' olarak isimlendirilen binada iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor. Ayrıca yapıda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare de teras yer alıyor. 'Kahverengi Köşk' olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor. Kahverengi Köşk'te ayrıca brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor. Öte yandan, FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.

Kaynak: İHA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İstanbul, Bebek, Köşk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1,1 milyar liraya satıldı - Son Dakika

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