Akkuyu'da 350 Türk Nükleer Mühendisi Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akkuyu'da 350 Türk Nükleer Mühendisi Göreve Başladı

Geniş Video İzle

Enerji Bakanı Bayraktar, Akkuyu NGS'de çalışan Türk nükleer mühendislerinin sayısının 350'yi aştığını duyurdu.

18.12.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayan Türk nükleer mühendislerin sayısı 350'yi aştı"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Rusya'da 6 buçuk yıl süren özel bir nükleer eğitimden geçen ve başarıyla mezun olup Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayan Türk nükleer mühendislerin sayısı 350'yi aştı" dedi.

Türkiye, Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamında nükleer enerji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almak üzere Rusya'ya öğrenci göndermeye devam ediyor. Nükleer Santral Yönetim ve Kontrol Sistemleri, Nükleer Santral Projelendirme ve İşletmesi, Radyasyon Güvenliği, Elektrik Mühendisliği, Isı Mühendisliği ve Otomasyon Sistem Yönetimi gibi bölümlerde eğitim alan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türk mühendislerin tamamı Akkuyu NGS'de işe başladı. Bu çerçevede Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Türk nükleer mühendisi sayısı 350'yi aştı.

"Nükleer güç santrali bir tercih değil, zorunluluktur"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, her yıl büyüyen ekonomisi ve artan nüfus ile Türkiye'nin enerji talebinin iki katına çıktığına dikkat çekerek "Enerji arz güvenliği, dışa bağımlığın azaltılması ve karbon nötr hedefine ulaşılabilmesi için yenilebilir enerjinin yanı sıra nükleer güç santrali bir tercih değil, zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayan Türk nükleer mühendislerin sayısı 350'yi aştı"

Türkiye'yi bu hedeflere ulaştıracak nükleer teknolojilerin yanı sıra bu alanda yetişmiş ve uzmanlaşmış mühendislerin de oldukça önemli olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, "Rusya'da 6 buçuk yıl süren özel bir nükleer eğitimden geçen ve başarıyla mezun olup Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayan Türk nükleer mühendislerin sayısı 350'yi aştı. Rusya'da nükleer alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Türk mühendisler, ülkemizin nükleer altyapısının ve endüstrisinin oluşmasında kilit rol oynayacak. Türkiye, bu mega proje ve yetişmiş Türk nükleer mühendisleri ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'yi nükleerde daha ileri taşıyacağız"

Eğitim projesinin ilk mezunlarından biri olan ve 6 buçuk yıldır Akkuyu NGS'de çalışan Yakıt Kontrol Uzmanı Mühendis Ebru Adıgüzel, nükleer sahada kendi uzmanlık alanlarına ilişkin ek eğitimler almaya devam ettiklerini söyledi. Adıgüzel, "Rusya'da eğitim almış ilk öğrenci grubunun içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum. Türkiye nükleerde gelişmeye hazır olan ülkelerden birisi. Akkuyu nükleer santrali bizim için bir ilk ve bundan sonraki santrallerde de bu arkadaşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi nükleerde daha iyi daha ileri teknolojilere taşıyacağız" değerlendirmesini yaptı.

Bu projede yer almaktan gurur duyuyorum

Yaklaşık 7 buçuk yıl Rusya'da eğitim alan ve Akkuyu NGS'de Nötron Fiziği Hesaplamaları Uzmanı olarak çalışan Mühendis Sefa Duman ise projeyi bir teknoloji transferi projesi olarak nitelendirdi. Akkuyu NGS'nin nükleer teknoloji ve güvenlik açısından en gelişmiş sistemlere sahip olduğunu belirten Duman, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden edindiğimiz deneyimle beraber nükleer sanayi ülkemizde çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve devamında ikinci, üçüncü santrallerin inşası için altyapı hazırlanmaktadır. Bu kadar hayati ve ülkemizin geleceği için bu kadar önemli bir projede bulunmaktan dolayı ben de bütün Türk mühendis arkadaşlarım gibi çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu'da 350 Türk Nükleer Mühendisi Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:11:28. #1.13#
SON DAKİKA: Akkuyu'da 350 Türk Nükleer Mühendisi Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.