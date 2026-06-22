Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi Tamamlandı

Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi Tamamlandı
22.06.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rosatom Genel Müdürü, Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinin inşasının tamamlandığını duyurdu.

AKKUYU NGS sahasını ziyaret eden Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, "Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinin inşası tamamlandı" dedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev başkanlığındaki heyet, Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti. Likhachev ziyaret kapsamında, 1. güç ünitesinde yürütülen işletmeye alma çalışmalarını inceledi.

Likhachev saha turu kapsamında, 1. güç ünitesinin reaktör binası merkez salonunu ziyaret etti. Burada kendisine reaktöre temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi işleminin ve reaktör montajının tamamlandığına ilişkin raporlar sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamada "Temsili yakıtın yüklenmesinin ardından uzmanlar, koruyucu boru bloğu ile reaktör üst bloğunun montajını da tamamladı. Böylece reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testlerine hazırlanması sürecindeki en önemli aşamalardan biri başarıyla tamamlanmış oldu" denildi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnşaat çalışmalarının tamamlandığını resmen teyit ediyoruz. Bugün gece saatlerinde reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Ardından işletmeye alma operasyonlarının başlamasına yalnızca birkaç hafta kalacak. Gerçekleştirilen tüm çalışmaların sonuçlarına göre kapsamlı bir değerlendirme yapılacak ve son aşamaya ilişkin gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu süreç, 42 kilometrelik bir maratonun son 100 metresine benziyor. Artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu aşamada tüm imkanların seferber edilmesi gerekiyor. Son hazırlık sürecinin en önemli unsurlarından biri de işletme personelinin göreve başlamasıdır. 1. güç ünitesinde görev yapacak personel sayısı 1930 kişidir. Bu uzmanların yüzde 40'tan fazlasını Türkiye vatandaşları oluşturuyor. Bu durumdan büyük gurur duyuyoruz. Söz konusu uzmanların önemli bir bölümü üniversitelerimizden mezun olmuş, şu anda Rusya'daki simülatörlerde ve nükleer güç santrallerinde eğitim ve uygulamalı staj programlarına devam ediyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı
Ressam Hamza Saykan CHP’ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı

17:31
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
17:04
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
16:36
Ankara’da olaylı cenaze İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
16:29
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 17:56:30. #7.13#
SON DAKİKA: Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.