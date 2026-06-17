Akkuyu NGS'de Kaynak İşlemleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akkuyu NGS'de Kaynak İşlemleri Başladı

17.06.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. ünitesinde ana sirkülasyon boru hattı kaynak işlemlerine başlandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının (ASBH) kaynak işlemlerine başlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, planlanan çalışmalar kapsamında uzmanlar, boru hattının 32 bağlantı yerinde kaynak işlemlerini gerçekleştirecek ve yaklaşık 260 tonluk boru ile metal yapıların montajını tamamlayacak.

Çalışmalar, daha önce başarıyla uygulanmış teknoloji temelinde, en yüksek kalite gereklilikleri ve güvenlik standartları doğrultusunda yürütülüyor.

Kaynak ve montaj uzmanlarının yanı sıra tahribatsız muayene uzmanları, ısıl işlem uzmanları ve kalite kontrol birimi görevlilerinin de yer aldığı çalışmaların her aşaması belli bir sıralama çerçevesinde yürütülüyor. Çalışmalara ait kontrol ve denetim sonuçları da kayıt altında tutuluyor.

Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri, yalnızca özel eğitim almış ve sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlamış yüksek nitelikli uzmanlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Sonraki aşamada yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanacak

Her bir kaynak bağlantı yeri, üretim, kontrol ve kabul süreçlerinin tamamının izlenebilmesini sağlayan özel bir işaretleme sistemine sahip.

Gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin bilgiler uygulama dokümantasyonunda kayıt altına alınıyor ve güç ünitesinin tüm yaşam döngüsü boyunca saklanıyor.

Her bağlantı yeri, kaynak sonrası kalite doğrulama kapsamında ultrasonik, kapiler ve radyografik muayeneler dahil olmak üzere çeşitli test yöntemleriyle kontrol edilecek.

Bir sonraki aşamada, bağlantı yerlerine yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanacak. Bu süreç, metaldeki iç gerilmelerin giderilmesine ve boru hattının öngörülen işletme karakteristiklerinin sağlanmasına olanak tanıyacak.

Kaynak sürecinin nihai aşamasında, kaynak bağlantı yerlerinin iç yüzeyine korozyon dayanımını artırmak amacıyla özel koruyucu paslanmaz kaplama uygulanacak.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei But?kikh, ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerinin, bir güç ünitesinin inşasında en önemli operasyonlar arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanılan malzemeler, işlerin yürütülmesinde uygulanan teknoloji ve personelin nitelikleri açısından özel gereklilikler bulunmaktadır. Her bir bağlantı yerinin arkasında geniş bir uzman ekibinin emeği bulunuyor. Her bağlantı yeri çok aşamalı kontrollerden geçirilmekte ve çalışmaların tüm safhaları ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bu yaklaşım, nükleer santralin işletme süresi boyunca birinci devre ekipmanlarının yüksek güvenilirliğini sağlamaktadır."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'de Kaynak İşlemleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

11:05
Dünya Kupası’nda Messi tartışması Rakibinin bacağına bastı, kırmızı çıkmadı
Dünya Kupası'nda Messi tartışması! Rakibinin bacağına bastı, kırmızı çıkmadı
10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:11:09. #7.12#
SON DAKİKA: Akkuyu NGS'de Kaynak İşlemleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.