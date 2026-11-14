Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde 18 operatörden 5'inin Türk olduğunu Dedusenko açıkladı - Son Dakika
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Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde 18 operatörden 5'inin Türk olduğunu Dedusenko açıkladı

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Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dedusenko, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde göreve başlayacak 18 operatörden 5'inin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi. Dedusenko, operatörlerin iki aşamalı sınavı geçtiğini ve yaklaşık 600 Türk mühendisi yetiştirmeyi planladıklarını söyledi.

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinde göreve başlayacak 18 operatörden 5'inin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Dedusenko, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından düzenlenen "Dünya Nükleer Günleri" etkinliğinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Proje kapsamında yetiştirilen Türk mühendislerden bazılarının santralin ilk ünitesinde operatör olarak görev alacağını kaydeden Dedusenko, "Akkuyu projesi kapsamında yaklaşık 600 Türk mühendisi yetiştirmeyi planlıyoruz. Söz konusu mühendislerin yarısından fazlası halihazırda nükleer güç santralinde çalışıyor. Mühendislerin bir bölümü doğrudan santral operatörü olacak, yani ilk kez güç ünitesini çalıştıracak ve onu yönetecek uzmanlardan oluşuyor." dedi.

Dedusenko, ilk ünitede görev alacak operatörlerin yeterlilik sınavlarını geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Operatörler, önce sahada Rosatom'un sınavına giriyor, ardından bu sınavın sonuçları Türk düzenleyici kuruluş tarafından onaylanıyor. Burada iki aşamalı bir kontrol söz konusu. Yakında güç ünitesinde göreve başlayacak 18 operatörden 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu kişiler yalnızca eğitim almakla kalmıyor, aynı zamanda çalışıyor ve operatör olarak böylesine sorumluluk gerektiren bir görevi üstlenmeye de başlıyorlar."

Akkuyu NGS'nin Türkiye'ye katkısının 50 milyar doları aşması bekleniyor

Akkuyu NGS'nin Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımlardan biri olduğunu aktaran Dedusenko, "Bu yalnızca enerji sektörünü değil, Türkiye ekonomisinin tamamını etkiliyor. Akkuyu'ya yapılan yatırımların ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sı (GSYH) üzerinde iki katlık bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Bu etkinin 50 milyar doları aşması bekleniyor." dedi.

Dedusenko, santralin bölgedeki istihdama etkisine ilişkin, "Güç üniteleri işletmeye alındığında santralde en az 4 bin kişi çalışacak. Bunlar birlikte görev yapacak Türk ve Rus vatandaşlarından oluşacak. Santralde var olan her bir pozisyon için, bölgede farklı sektörlerde 10 ek istihdam oluşturuluyor." diye konuştu.

Çalışmaların en yoğun olduğu dönemde sahada 35 bin kişinin görev yaptığını anımsatan Dedusenko, ilk ünitenin devreye alınması yaklaştıkça bu sayının azaldığını ancak proje sürecinde bölgede altyapının geliştiğini, yeni yollar yapıldığını ve santrale ulaşım süresinin kısaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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