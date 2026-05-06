Akkuyu Nükleer\'de Türk Ortaklık Görüşmeleri

06.05.2026 02:51
Rosatom, Akkuyu Nükleer Santrali için Türk şirketlerle ortaklık görüşmelerine başladı.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Rusya devlet şirketi Rosatom'un yılın son çeyreğinde 1200 megavatlık ilk ünitesinde test üretimine başlanması plananan Akkuyu Nükleer Santrali'nde üç Türk şirketiyle ortaklık görüşmesi yaptığı belirtildi. Alınan bilgilere göre Rosatom, Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) ya da başka bir devlet şirketinin projeye ortak olmasını istiyor. Türkiye'nin bu talebe mesafeli yaklaştığı ifade ediliyor. Akkuyu'nun, Rusya ile anlaşma imzalandığı dönemde 20 milyar dolar olarak hesaplanan maliyetinin, 27-28 milyar dolara kadar çıktığı kaydedildi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in geçen hafta yaptığı, Türk şirketlerinin Akkuyu Nükleer Santrali'ne dahil olma konusunda ilgisi bulunduğu yönündeki açıklaması, Ankara'da ve enerji çevlerinde yankı uyandırdı.

Likhachev, bu ilginin gerekçesiyle ilgili olarak da, "Bunun temelinde elektrik üretimine ortak olma ve kar elde etme fırsatı yatmaktadır. Bir dizi Türk şirketiyle projenin sermayesine katılımlarının parametreleri konusunda somut görüşmelere başladık" dedi.

ANKA Haber Ajansı, Akkuyu Nükleer Santrali'nde Türk şirketlerle ortaklık görüşmeleriyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin ve Rus tarafının nabzını tuttu.

Kaynaklar, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereğince Akkuyu Nükleer Santrali'nin yüzde 51'inin Rosatom'da kalması gerektiğini anımsatarak, "Kalan yüzde 49'u yerli ve yabancı şirketlere devredilebilir" dedi. Kaynaklar, Rosatom'un bir süredir Türk şirketlerle ortaklık konusunda görüşme yaptığını teyit ederek, "İki-üç Türk şirketle görüşme yaptığı yönünde bilgiler var. Görüşmeler sonunda belirlenecek ortağa, yüzde 49 hissenin tümünün devredilmesi de zorunlu değil. Daha düşük bir hisse de devredilebilir" diye konuştu.

2017 yılında Cengiz-Kalyon-Kolin ortaklığı gündeme gelmişti

Akkuya'da, 2017 yılında da ortaklık görüşmeleri yapılmıştı. Akkuyu'nun yüzde 49'unun, Cengiz-Kalyon-Kolin konsorsuyumuna satışı gündeme gelmişti. Anlaşma sağlanamamış ve ortaklık görüşmeleri sonlandırılmıştı. Kaynaklar, Rosatom'un yabancı şirketlerle de ortaklık görüşmesi yapabileceğini belirterek, son aşamada yapılacak ortaklığın Rusya ve Türkiye'nin uygun görüşüyle şekilleneceğine dikkati çekti.

Ruslar, bir devlet şirketinin ortak olmasını istiyor

Ruslar, uzun bir süredir devletin sahip olduğu santralleri işleten Elektrik Üretim AŞ'nin ya da kamunun kontrol ettiği bir şirketin projeye ortak olmasını istiyor. Türkiye, bu konuda mesafeli tavrını sürdürüyor.

Akkuyu'nun, Rusya ile anlaşma imzalandığı dönemde 20 milyar dolar olan maliyetinin, 27-28 milyar dolara kadar çıktığı ifade edildi.

"Birinci ünite için finansman sorunu yok"

Akkuyu Nükleer Santrali, her biri 1200 megavat gücünde 4 üniteden oluşuyor. Birinci ünitede test üretimine yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor.

Kaynaklar, bu yıl sonuna dek birinci ünite için bir finansman sorunu görünmediğini belirterek, "BOTAŞ, Gazprom'dan doğal gaz ithal ediyor. Rusya, BOTAŞ'ın, doğal gaz için ödediği paranın yüzde 50'sini, bu projeye aktarıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
