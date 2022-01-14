AKMİB geçen yıl 4,18 milyar dolarlık kimyevi madde ihraç etti

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, 2021'de 4,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, AKMİB'in yıllık ihracatının yüzde 88,8'inin mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallarda kümelendiğini belirtti.

Kimya endüstrisinin birçok sektöre ara mal ve ham madde temin eden en önemli sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Çağan, sektörün gerek üretimde gerekse dış ticarette ekonomilere yön verdiğini kaydetti.

Çağan, birliklerinin 2021 ihracatını şöyle değerlendirdi:

"Aralık ayında yüzde 77,2 artışla 450,3 milyon dolar ihracat gerçekleştiren birliğimiz, 2021 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 62 artışla 4 milyar 181 milyon dolar ihracata ulaştı. İhracatımızda yüzde 88 artış ve 2,83 milyar dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri birinci sırada yer aldı. Yıllık ihracatımızda yüzde 67,7'lik payı olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünlerinin ardından plastikler ve mamulleri yüzde 53 artış ve 600,7 milyon dolarla ikinci, anorganik kimyasallar yüzde 6 artış ve 279,5 milyon dolarla üçüncü oldu. Ürün gruplarında en yüksek ihracat performansını yüzde 245 artış ve 65,9 milyon dolarla organik kimyasallarda elde ettik."

Çağan, AKMİB'in ana pazarlarını Avrupa Birliği, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD'nin oluşturduğunu belirterek, "En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde yüzde 84 artış ve 728,7 milyon dolarla Hollanda birinci, yüzde 543 artış ve 250,7 milyon dolarla Malta ikinci, yüzde 118 artış ve 248,6 milyon dolarla Birleşik Devletler üçüncü sırada yer aldı." ifadesini kullandı.