Aksa Doğalgaz 2030 Vizyonunu Belirledi

Ekonomi

Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, sürdürülebilir büyüme ve globalleşme hedefleri doğrultusunda 2030'a odaklanan yeni stratejik yol haritasını belirledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, 2024 gelişmelerini ve 2025 hedeflerini, Kazancı Holding ve Aksa Doğalgaz üst yönetimi liderliğinde, 2 gün süren strateji toplantısında değerlendirdi.

"Daha Yeni Başlıyoruz" temasıyla gerçekleştirilen toplantıda, sektöre yön veren uygulamalar, projeler, sistematik operasyonel adımlar ve kazanımlar ele alınarak 2025 yol haritası oluşturuldu ve uzun dönem 2030 hedefleri paylaşıldı.

Bu kapsamda şirket, 2030'a kadar gerekli yatırımları yaparak şebeke uzunluğunu yüzde 57 artırmayı, abone sayısını yüzde 66 büyütmeyi ve doğal gaz dağıtım hacmini yüzde 78 genişletmeyi hedefliyor. Çevreye değer katan çalışmaları, yapay zeka destekli müşteri deneyimi çözümleri ve erişilebilirlik projeleriyle de sektörde fark yaratıyor.

Geçen yıl 49,8 milyar liralık ciroya ulaşan şirket, aynı dönemdeki 5,7 milyar liralık yatırımla birlikte toplam yatırım tutarını bugünkü değerle yaklaşık 60 milyar liraya çıkardı. Güçlü atılımlarıyla 2015'te belirlenen 2025 yılı stratejik hedeflerini aşan Aksa Doğalgaz hem bu hedeflerini güncelledi hem de 2030'a dek gerçekleştireceği yeni yatırım planlarını açıkladı.

Aksa Doğalgaz, Kazancı Holding'in stratejik vizyonuyla ilerleyerek sürdürülebilir büyüme, globalleşme ve kurumsallaşma hedeflerine yatırım yapıyor. Şirket, hem Türkiye'de hem de yurt dışı pazarlarda değer yaratan adımlar atarak hizmet ağını genişletmeyi planlıyor.

Şirket bu kapsamda, 2030'a kadar şebeke büyüklüğünü yüzde 57 artırarak 45 bin 478 kilometreden 70 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyor. Aynı zamanda abone sayısını yüzde 66 artırarak 5 milyondan 8,2 milyona ulaştırmayı planlıyor. Şirket, doğal gaz dağıtım hacmini ise yüzde 78 artışla 10 milyar metreküpten 17,2 milyar metreküp seviyesine çıkarmayı amaçlıyor.

Öte yandan, 2023 sonunda 158 milyon ABD doları FAVÖK değerine ulaşan Aksa Doğalgaz, bu rakamı yıllık ortalama yüzde 14 artırarak büyümeyi hedefliyor. Şirket, şu anda 1,7 milyar ABD doları seviyesinde olan cirosunu ise 2030'a kadar 3,1 milyar ABD dolarına yükseltmeyi öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, bu yatırımlarla gelişim ve yenilik odaklı hizmet ağının sınırlarını genişletmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Gururla söylüyorum ki, Kazancı Holding'in yarım asrı aşan tecrübesi ve bilgi birikiminden güç alarak ilerleyen öncü bir şirketiz. Bugün itibarıyla 31 ilin sınırları içerisinde bulunan 27 il merkezi ile 306 ilçe ve beldede, 175 ofisimiz ve 4 bin 500'den fazla çalışanımızla 5 milyonu aşkın abonemize doğal gazı güvenle ulaştırıyoruz. Doğal gaz dağıtım şebekemiz 45 bin kilometreyi aştı. Operasyonel uygulamalarımızı ve güçlü adımlarımızı sürekli olarak çeşitli iyileştirmelerle optimize ediyor, hep daha iyisini hedefliyoruz. Özverimiz bize önemli tecrübeler kazandırdı, tecrübemizle de lider olduk. Bu bayrağı daha da ileri taşımak için coşkulu ve kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, hizmet alanlarında yarattıkları başarının sürdürülebilir iş stratejilerinin ve mükemmel müşteri deneyimi hedeflerinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Stratejik hedeflerimize doğru ilerlerken yeni nesil teknoloji yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Devreye aldığımız yapay zeka tabanlı çözümlerle birlikte müşteri deneyim yolculuğunu tüm temas noktalarımızda sürekli ölçümlüyor, abonelerimize daha etkin ve zengin bir müşteri deneyimi yaşatıyoruz. Toplumsal eşitlik ilkesiyle ilerleyerek proaktif çözümler üretiyoruz. 'Engelsiz Aksa' projemizle web sitemizi görme ve işitme engelli abonelerimize özel olarak erişilebilirlik standartlarına uygun olarak yapılandırdık, bilgiye erişimdeki tüm engelleri ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Bu yıl imza attıkları önemli atılımlar ve başarılarla gelecek dönem hedefleri için güçlü bir temel oluşturduklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir dünya, yemyeşil yarınlar için çalışıyoruz. Sera gazı kaynakların tespit edilmesi, karbon emisyonunun kontrol altına alınması ile azaltılması amacıyla hayata geçirdiğimiz Karbon Emisyonu Hesaplanması ve Azaltılması projemizi Trabzon- Rize bölgemizde başarıyla tamamladıktan sonra ikinci fazda bölgelerimizin tamamında yaygınlaştırmak üzere harekete geçtik. 21 bölgemizin 2023 faaliyet yılına ait karbon ayak izi hesabını başarıyla tamamladık. Sürdürülebilir bir dünya, yemyeşil yarınlar için "Daha Yeni Başlıyoruz'."