Aksa Doğalgaz İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Ekonomi

Aksa Doğalgaz, ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayarak çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını kamuoyuyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, söz konusu alanlardaki performansını ortaya koyan ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Global Reporting Initiative (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırlanan raporun, şirketin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve şeffaflık ilkesini vurguladığı bildirildi.

Aksa Doğalgaz, 20 yılı aşan sektör tecrübesiyle elde ettiği başarıları sürdürülebilirlik vizyonuyla birleştirerek, stratejilerini ve hedeflerini açıkladığı raporunda, çevre dostu enerji çözümlerinden karbon ayak izini düşürme hedeflerine, finansal gelişim ve paydaş ilişkilerinden toplumsal sorumluluk çalışmalarına, dijital dönüşümden iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü çalışmaları detaylandırdı.

Şirketin 2023 itibarıyla 27 il merkezi, 298 ilçe ve beldede, yaklaşık 5 milyon aboneye hizmet verdiğinin kaydedildiği raporda, şirket çevresel, toplumsal ve ekonomik alanlarda attığı somut adımları ve gelecek hedeflerini ayrıntılarıyla şeffaf şekilde irdeledi. 1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan raporda, şirketin sürdürülebilirlik yolculuğundaki rotası çizilirken, gelecek hedefleri ve bu konudaki taahhütleri ortaya koyuldu.

Doğal gazın kömüre kıyasla daha temiz bir enerji kaynağı olduğunun vurgulandığı raporda, şirketin yatırımlarıyla karbon yoğun yakıt kullanımının azaltılmasına sağladığı katkının belirtildiği ifade edildi.

-Karbon ayak izini küçültme hedefi

Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi projelerine de ağırlık veren şirket, sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine yerleştirdi.

Raporun, Aksa Doğalgaz'ın "Karbon Emisyonu Hesaplanması ve Azaltılması" projesiyle faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini hesaplama ve düşürme çalışmalarına odaklandığını gösterdiği bildirildi.

Pilot uygulama olarak ilk etapta, Trabzon- Rize bölgesinde hayata geçirilen çalışma kapsamında, doğrudan ve dolaylı emisyonların ölçümlenmesi için altyapı sistemi kurulduğu aktarıldı. Projenin, 2024'te gruba bağlı tüm dağıtım bölgelerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldığı belirtildi.

Raporun dikkat çeken bir diğer önemli başlığı ise dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımları oldu. Aksa Doğalgaz'ın, 2023'te müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için yapay zeka destekli projelere ve dijitalleşme süreçlerine hız verdiği belirtildi. "Mükemmel Müşteri Deneyimi" projesi kapsamında, müşteri geri bildirimleri titizlikle değerlendirilerek operasyonel süreçlerin iyileştirildiği ifade edildi.

Şirketin ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Gazbir-Gazmer bünyesinde "Doğal Gaz Yeşilleniyor" Ar-Ge Projesi'ni hayata geçirdiği belirtilen raporda, laboratuvar ortamında doğal gaza yüzde 20 oranında yeşil hidrojen karıştırılması işlemini başarıyla tamamladıkları bilgisi paylaşıldı. GAZMER ile yürüttüğü bir diğer çalışmaya da değinilen rapora göre, organik atıklardan elde edilen biyometanın doğal gazla harmanlanması sonucunda elde edilen gazın kullanımının ekonomik açıdan sürdürülebilirliği ve enerji verimliliğine etkileri değerlendirildi.

Aksa Doğalgaz'ın Sürdürülebilirlik Raporu'na aksadogalgaz.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.