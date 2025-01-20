Aksa Doğalgaz İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aksa Doğalgaz İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Aksa Doğalgaz, ÇSY performansını ortaya koyan ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

20.01.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Doğalgaz, ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayarak çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını kamuoyuyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, söz konusu alanlardaki performansını ortaya koyan ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Global Reporting Initiative (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırlanan raporun, şirketin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve şeffaflık ilkesini vurguladığı bildirildi.

Aksa Doğalgaz, 20 yılı aşan sektör tecrübesiyle elde ettiği başarıları sürdürülebilirlik vizyonuyla birleştirerek, stratejilerini ve hedeflerini açıkladığı raporunda, çevre dostu enerji çözümlerinden karbon ayak izini düşürme hedeflerine, finansal gelişim ve paydaş ilişkilerinden toplumsal sorumluluk çalışmalarına, dijital dönüşümden iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü çalışmaları detaylandırdı.

Şirketin 2023 itibarıyla 27 il merkezi, 298 ilçe ve beldede, yaklaşık 5 milyon aboneye hizmet verdiğinin kaydedildiği raporda, şirket çevresel, toplumsal ve ekonomik alanlarda attığı somut adımları ve gelecek hedeflerini ayrıntılarıyla şeffaf şekilde irdeledi. 1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan raporda, şirketin sürdürülebilirlik yolculuğundaki rotası çizilirken, gelecek hedefleri ve bu konudaki taahhütleri ortaya koyuldu.

Doğal gazın kömüre kıyasla daha temiz bir enerji kaynağı olduğunun vurgulandığı raporda, şirketin yatırımlarıyla karbon yoğun yakıt kullanımının azaltılmasına sağladığı katkının belirtildiği ifade edildi.

-Karbon ayak izini küçültme hedefi

Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi projelerine de ağırlık veren şirket, sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine yerleştirdi.

Raporun, Aksa Doğalgaz'ın "Karbon Emisyonu Hesaplanması ve Azaltılması" projesiyle faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini hesaplama ve düşürme çalışmalarına odaklandığını gösterdiği bildirildi.

Pilot uygulama olarak ilk etapta, Trabzon- Rize bölgesinde hayata geçirilen çalışma kapsamında, doğrudan ve dolaylı emisyonların ölçümlenmesi için altyapı sistemi kurulduğu aktarıldı. Projenin, 2024'te gruba bağlı tüm dağıtım bölgelerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldığı belirtildi.

Raporun dikkat çeken bir diğer önemli başlığı ise dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımları oldu. Aksa Doğalgaz'ın, 2023'te müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için yapay zeka destekli projelere ve dijitalleşme süreçlerine hız verdiği belirtildi. "Mükemmel Müşteri Deneyimi" projesi kapsamında, müşteri geri bildirimleri titizlikle değerlendirilerek operasyonel süreçlerin iyileştirildiği ifade edildi.

Şirketin ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Gazbir-Gazmer bünyesinde "Doğal Gaz Yeşilleniyor" Ar-Ge Projesi'ni hayata geçirdiği belirtilen raporda, laboratuvar ortamında doğal gaza yüzde 20 oranında yeşil hidrojen karıştırılması işlemini başarıyla tamamladıkları bilgisi paylaşıldı. GAZMER ile yürüttüğü bir diğer çalışmaya da değinilen rapora göre, organik atıklardan elde edilen biyometanın doğal gazla harmanlanması sonucunda elde edilen gazın kullanımının ekonomik açıdan sürdürülebilirliği ve enerji verimliliğine etkileri değerlendirildi.

Aksa Doğalgaz'ın Sürdürülebilirlik Raporu'na aksadogalgaz.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Doğalgaz İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:11:21. #1.11#
SON DAKİKA: Aksa Doğalgaz İlk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.