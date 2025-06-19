Aksa Doğalgaz Online İşlemler Kanalını Yeniledi - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Doğalgaz Online İşlemler Kanalını Yeniledi

Aksa Doğalgaz Online İşlemler Kanalını Yeniledi
19.06.2025 10:50
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Aksa Doğalgaz, abonelerine yeni Online İşlemler kanalıyla dijital hizmet deneyimini geliştirdi.

Aksa Doğalgaz, dijital hizmet deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak Online İşlemler kanalını yeniledi.

Türkiye'nin önde gelen doğal gaz dağıtım şirketlerinden Aksa Doğalgaz, 29 il merkezi, 337 ilçe ve beldede yer alan 7,3 milyon abonesi için Online İşlemler kanalını yeniledi. Faaliyetlerini "Mükemmel müşteri deneyimi" hedefiyle hayata geçirirken çalışmalarıyla örnek teşkil etmeye devam eden Aksa Doğalgaz'ın Online İşlemler kanalı, yenilenen arayüzü ve son teknolojiyle güçlendirilen SAP sistemine tam entegre altyapısıyla aboneleri için birçok kolaylığı eş zamanlı olarak sunuyor.

Bağlantı anlaşmasından fatura ödemeye tek ekran

Yapılan açıklamaya göre, hizmet verdiği bölgelerde abonelerini doğal gaz konforu ve ekonomisi ile buluştururken temiz hava sahasının oluşumuna katkı sağlayan şirket, hizmet kalitesinde ise en mükemmeli hedefliyor ve sürekli olarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Şirketin bu bakış açısıyla devreye aldığı yeni Online İşlemler kanalında aboneler artık bağlantı anlaşmasını ve kullanım sözleşmesini oluştururken, geçmiş faturalarını sorgulayıp ödemesini anında yapabiliyor. Aboneler, tüm işlemleri Aksa Doğalgaz ofislerini ziyaret etmeden evlerinin konforunda tamamlayabiliyor.

Açıklamaya göre, şirketin yenilenen Online İşlemler kanalında hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilebiliyor. Kurumsal web sitesi aksadogalgaz.com.tr üzerinden tek tıkla ulaşılabilen yeni Online İşlemler kanalında sözleşme fesih işlemi başta olmak üzere, anlık borç bilgisi hesaplamadan fatura oluşturmaya, proje bilgileri görüntülemeden fatura istatistiklerini, tüketim verilerini incelemeye ve engelli abonelerin yaşamını kolaylaştırmak için hayata geçirilen Can Yoldaşı projesine kayıt olmaya kadar abonelerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik işlemler yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Doğalgaz Online İşlemler Kanalını Yeniledi - Son Dakika

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