Üye Girişi
Aksa Enerji yılın 9 ayında 813 milyon lira net kar elde etti - Son Dakika

Aksa Enerji yılın 9 ayında 813 milyon lira net kar elde etti

05.11.2021 16:42
Aksa Enerji yılın 9 ayında 813 milyon lira net kar elde etti

Aksa Enerji'nin net karı bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 813 milyon lira oldu.

Aksa Enerji'nin net karı bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 813 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen finansal ve operasyonel anlamda başarılı bir yıl geçirdi.

Aksa Enerji, yurt dışı operasyonlardan elde edilen döviz bazlı gelirlerin de katkısıyla Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 60 artırarak 1,7 milyar liraya taşıdı.

Söz konusu dönemde cirosu yüzde 53 artışla 8,3 milyar liraya ulaşan şirket, konsolide ana ortaklık net karını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artışla 813 milyon liraya yükselterek rekor karlılığa imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, şirketin yurt dışındaki yatırımları sayesinde 2021 sonu finansal hedeflerinin tamamını ilk 9 ayda gerçekleştirdiğini belirterek, "2022'de hedefimiz daha büyük. 2022'nin ilk çeyreğinde sahip olacağımız toplam 2 bin 700 megavatlık kurulu gücümüzün yarısı yurt dışındaki enerji santrallerimizden geliyor olacak. Böylece kurulu güç bazında Türkiye'nin halka açık en büyük global enerji şirketi konumuna yükseleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kazancı, şirketin net finansal borçlarının FAVÖK'e oranının 1,53 çarpan olarak gerçekleştiğini ve sektör ortalamasının oldukça altında seyreden bir borç seviyesinde olduklarını kaydetti.

Şirketin yurt içi operasyonlarını da değerlendiren Kazancı, "Yılın üçüncü çeyreğinde iklim koşullarının etkisiyle elektrik fiyatları yükselmeye devam etti. Bu etki sayesinde yurt içi santrallerimiz daha başarılı bir performans sergiledi." ifadesini kullandı.

Kazancı, Afrika'dan Asya'ya geniş bir coğrafyada yeni yatırımlarla büyümeye devam eden şirketin yakında devreye alacağı Özbekistan enerji santralleri ile ilgili de bilgi vererek, "Yurt dışındaki en büyük enerji santrali yatırımımız ve 25 yıl ile en uzun vadeli döviz bazlı alım garantili sözleşmeye sahip projemiz olan Özbekistan santrallerimizi 2022 yılı başında gururla devreye alacağız. 2022 yılında da üreteceğimiz projelerle ülkemize ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelere değer katmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksa Enerji, Amortisman, Döviz, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji yılın 9 ayında 813 milyon lira net kar elde etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP, ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu 17:37 HDP, ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu 13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı 17:30 13 yaşındaki çocuğun vefat etmeden önce temas ettiği aydınlatma direği kaçak çıktı İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür 17:14 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür
Meteoroloji uyardı: 8 ilde 17:01 Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı 16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti 16:08 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz

Son Dakika Haberleri
17:36 HDP, ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu
17:17 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!
17:13 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür
17:06 Kara Kartal'da deprem etkisi yaratacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar yöneticiler var
17:01 Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı
16:40 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz
16:36 Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım
16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor
16:19 Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor
16:07 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
Evine giderken öldürülen İlknur öncesinde şikayet etmişti Evine giderken öldürülen İlknur öncesinde şikayet etmişti         
17:34
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!         
17:18
Ablasını ziyarete gelen kadın, 6. kattan düşüp hayatını kaybetti Ablasını ziyarete gelen kadın, 6. kattan düşüp hayatını kaybetti         
17:11
Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz         
16:41
Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak         
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor         
15:41
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 17:49:37. #1.12#
SON DAKİKA: Aksa Enerji yılın 9 ayında 813 milyon lira net kar elde etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement