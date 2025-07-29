Aksa Jeneratör\'den Enerji Depolama Atılımı

Enerji depolama sistemleri alanında stratejik bir adım atan Aksa Jeneratör, dünyanın en büyük batarya üreticilerinden EVE ile ortaklığıyla Aksa Batarya Enerji Depolama Sistemleri (Aksa BESS) şirketini kurdu.

AKSA BESS, toplamda 172 MWh kapasiteye sahip üç büyük ölçekli enerji depolama projesi için sözleşme imzaladı. Bu projelerden ikisi toplam 110 MWh kapasiteye sahip Güneş Enerjisi Santraline Bütünleşik Elektrik Depolama Tesisi, üçüncüsü ise 62 MWh kapasiteli Müstakil Elektrik Depolama Tesisi olarak planlandı. Tüm projelerde ürün tedariki, mühendislik ve projelendirme süreçleri anahtar teslim olarak Aksa BESS tarafından yürütülecek. Bu yönüyle şirket, Türkiye'de kurumsal ölçekte ilk defa bu büyüklükte enerji depolama projelerine ürün tedariki gerçekleştiren şirketlerden olacak.

Aksa BESS Genel Müdürü Deniz Şeker, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Enerji depolama alanında güçlü ve sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla kurduğumuz Aksa BESS ile bu alandaki ilk büyük adımımızı atıyoruz. Dünya çapında lider firmalar arasında yer alan EVE firmasıyla gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklık, yalnızca Aksa için değil, Türkiye enerji sektörü açısından da önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Toplam 172 MWh kapasiteye sahip üç büyük ölçekli proje kapsamında temin edilecek enerji depolama sistemlerimizle bu süreci başlatıyoruz. Büyük ölçekli enerji depolama sistemlerini hayata geçirirken, müşterilerimizin güvenilir çözüm ortağı olmanın gururunu da yaşıyoruz."

Global teknoloji partneriyle küresel ölçekte kendini ispat etmiş BESS çözümleri

Yapılan açıklamaya göre şirket, bu projelerin teknolojik altyapısı ve çözüm paketleri için dünyanın en önde gelen batarya üreticilerinden birisi olan EVE ile stratejik iş birliği yaptı. Bu iş birliği, ileri teknolojik altyapı sağlanması yanında sistem güvenilirliği ve verimlilik açısından söz konusu projelere küresel ölçekte güven sağlıyor. 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenen bu projeler, Türkiye'de bu kapasitede uygulanacak ilk projeler arasında yer alacak. Hayata geçirilecek projelerle, Aksa BESS yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu destekleyecek, şebeke esnekliğini artıracak ve enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak. Projelerde kullanılacak Aksa BESS Enerji Depolama Sistemleri, Türkiye'nin enerji dönüşüm yolculuğunda stratejik bir rol üstlenecek. - İSTANBUL