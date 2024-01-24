Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yeni Sanayi Sitesi Esnaflarıyla Buluştu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yeni Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirerek, "Aksarayımıza Türkiye'de örnek gösterilen sanayi sitesi kazandırdık" dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Yeni Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret etti. Ziyarette, sanayi esnafının sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Dinçer esnafların istek ve taleplerini dinledi. Yeni Sanayi Sitesinin Türkiye'de örnek sanayiler arsında yer aldığını belirten Başkan Dinçer, "Belediyemiz ve TOKİ iş birliğinde şehrimiz modern bir sanayi sitesine kavuştu. Sanayimiz pırıl pırıl oldu. Esnaflarımız, yeni işyerlerinde üretim yaparken istihdama ve şehrimizin kalkınmasına katkı sunuyorlar" dedi.

Sanayi esnafları Başkan Dinçer'in ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirdi. İşyerlerinden memnun olduklarını ifade eden esnaf, sanayi sitesi ana caddesinde yenilenen asfalt yol için Başkan Dinçer'e ayrıca teşekkür etti. Sanayi sitesinde esnaflarla sohbet eden Başkan Dinçer, "Bizleri gönül sıcaklığı ile karşılayan esnaflarımıza teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın görüşlerini her zaman önemsiyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın taleplerine çözümler üretmek için her zaman iş birliği içerisindeyiz" mesajı verdi. - AKSARAY