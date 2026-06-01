Aksaray'da 5 Jeotermal Arama İhalesi
Aksaray'da 5 Jeotermal Arama İhalesi

01.06.2026 09:05
Aksaray'da 5 jeotermal kaynak arama sahası 3 yıl süreyle ihaleye çıkarıldı.

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın Merkez ve Gülağaç ilçelerinde bulunan 5 jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihaleye çıkarıldı.

Büyüklükleri 350,35 hektar ile 4 bin 952,98 hektar arasında değişen sahalar için muhammen bedeller 387 bin 750 lira ila 1 milyon 606 bin 700 lira, geçici teminat tutarları ise 11 bin 633 lira ila 48 bin 201 lira olarak belirlendi.

Söz konusu sahalara ilişkin ihaleler 18 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

