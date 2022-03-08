Aksaray'da enerji tasarruflu dekoratif aydınlatmalar faaliyete girdi - Son Dakika

Aksaray Belediyesi şehrin tüm noktalarının günün her saatinde güven ve huzurla kullanılabilmesi için enerji tasarruflu dekoratif ışıklarla aydınlatıyor.

Şehrin en çok kullanılan ana arterlerinden olan Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Aşık Molla Caddesi ve Ebulfeyz Elçibey Caddesinde enerji tasarruflu dekoratif led aydınlatma direklerinin montajını gerçekleştiriyor. Teknolojik donanımlarla tasarlanan 500 adet tasarruflu led aydınlatmalar sayesinde az enerji kullanılarak daha çok aydınlanma sağlanacak. Yüzde 60 enerji tasarruflu led aydınlatmalar aynı zamanda daha fazla ışık sağlıyor. Kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, dekoratif led aydınlatmalarla yüzde 60 tasarruf sağlanacağını duyurdu. Şehre estetik görünüm kazandırmak için birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, "Dekoratif aydınlatmalarla şehrimiz daha modern bir görünüme kavuşacak" dedi. - AKSARAY