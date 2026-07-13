Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanı Güneş: "Yüksek Faiz ve Altın, İnşaat Sektörünü Yüzde 50 Daralttı" - Son Dakika
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Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanı Güneş: "Yüksek Faiz ve Altın, İnşaat Sektörünü Yüzde 50 Daralttı"

13.07.2026 10:38  Güncelleme: 11:55
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Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanı Fatih Güneş, ithal ham madde fiyatlarındaki artış ve yüksek faizler nedeniyle inşaat sektörünün yüzde 50 oranında durma noktasına geldiğini açıkladı.

(AKSARAY) Haber: Kemal Onur ATALAY

- Aksaray Müteahhitler Birliği (AKMÜB) Başkanı Fatih Güneş, "İthal ham maddelerimiz ile birlikte fiyatlar artınca inşaat sektörü yüzde 50 oranında durma noktasına geldi" dedi.

Güneş, inşaat sektöründe yılın ilk yarısına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye ve Aksaray'da yılın ilk yarısında ciddi durgunluk yaşandığını ifade eden Güneş, sektörün neredeyse yarı yarıya durduğunu vurguladı.

Arsa ve çimento maliyetlerinin yükseldiğini ifade eden Güneş, devlet ve belediye desteğiyle uygun fiyatlı arsa temin edilmesi halinde daha uygun fiyatlı ev yapmanın mümkün olabileceğine vurgu yaptı.

"PİYASADAKİ NAKİT AKIŞI DURMA NOKTASINA GELDİ"

İran-ABD savaşının Türkiye'ye etkilerinin büyük olduğunu söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

"Ne kadar ülkemiz etkilenmiyor gibi görünse de petrol dünyanın, ticaretin ham maddesi. Petrolün girdiği her alanda fiyatların artması bütün sektörleri etkiledi ve piyasaların kilitlenmesine neden oldu. Savaşın başlamasıyla birlikte yatırımcılarımız parayı bırakıp altına yöneldi. Altının 7-8 bandında olduğunu gören yatırımcı ve vatandaş altının yükseleceğini düşünerek evini arabasını satıp altına yatırdı. Yatırımcı altını aldı, sonra bir baktılar petrolün yükselmesi ile birlikte altın düştü. Altına yatırım yapan vatandaşlarımız altından paralarını çekemediler. Parası olanlar, en yüksek faiz veren bankalara paralarını yatırdığı için piyasadaki nakit akışı durma noktasına geldi."

Bankaların piyasaya verdiği faizde indirim yapmadığını belirten Güneş, "Bugün birçok yatırımcı sicili çok iyi olsa bile yüzde 45-50'ler üzerinden bankadan faizle para çekmeye çalıştılar ama siciliniz temiz de olsa 10 milyonluk limitiniz olsa banka size 1 milyon lira para kullandırdı" dedi.

"İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 50 ORANINDA DURMA NOKTASINA GELDİ"

İnşaat sektörünün de piyasanın durumundan kötü yönde etkilendiğini söyleyen Güneş, "TÜİK'in açıkladığı rakamlarda inşaat sektöründe çalışanlara yıl başında gelen zam yüzde 27, maliyetlere gelen zam ise yüzde 30'un üzerinde. İthal gelen ham maddelerimiz ile birlikte fiyatlar artınca inşaat sektörü yüzde 50 oranında durma noktasına geldi" dedi.

"YÜKSEK MEVDUAT, İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ YÜZDE 35-40 GERİYE ATTI"

Bu süreçte en büyük zararı yatırım yapan müteahhitlerin ve firmaların gördüğünü söyleyen Başkan Güneş, "Piyasadaki yüksek mevduat faizleri, altına yatırım inşaat sektörünü bir önceki yıla göre yüzde 35-40 geriye attı. İnşaat sektörü 250'nin üzerinde paydaş sektörle çalışıyor. İnşaat sektöründeki durgunluk da piyasayı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 2024 yılında 9 bin 500 konut ruhsat alırken, 2025 yılında faizin yüksek olmasından dolayı Aksaray'da ruhsat için müracaat sayısı 6 bin 400'e düştü. Bu yıl içerisinde de 5 bin konuta yakın ruhsat müracaatı olacağını düşünüyoruz. Bu da son 3 yıl içerisindeki inşaat sektöründeki düşüşü net bir şekilde gözler önüne sermektedir" diye konuştu.

"GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA 70-80 FİRMA ANCAK İŞ YAPMAKTA"

Birliğe bağlı 300'ün üzerinde müteahhit olduğunu söyleyen Güneş, "Günümüz şartlarında şu an 70-80 firma ancak iş yapmakta. Müteahhitlik para ile yapılan bir iş, dolayısıyla piyasadaki belirsizlikten dolayı müteahhitlerimiz paralarını riske etmiyorlar. Piyasadaki bu sorun bir an evvel çözülmeli. Devletimizin bir an evvel mevduat faizleri başta olmak üzere ulaşılabilir ticari kredilerinin serbest bırakılması ve faizlerin yüzde 30'ların altına çekilmesi için çalışma yapması gerekiyor" dedi.

Başkan Güneş, yavaşlayan inşaat sektörünün hareketlenmesi için belediyelere de büyük görev düştüğünü ifade ederek, "Belediyelerimizin yeni imar alanları açıp ucuz arsa üreterek insanlara sunması gerekmekte. Aksaray'da arsa maliyetleri yüzde 35 bandında seyretmekte. Yani 100 dairelik bir iş yaparsak 35'ini arsa değeri olarak ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanı Güneş: 'Yüksek Faiz ve Altın, İnşaat Sektörünü Yüzde 50 Daralttı' - Son Dakika

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