Aksaray'da katı atık ve bertaraf tesisinde 510 MW enerji üretildi - Son Dakika
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Aksaray'da katı atık ve bertaraf tesisinde 510 MW enerji üretildi

05.03.2022 14:48
Aksaray'da katı atık ve bertaraf tesisinde 510 MW enerji üretildi

Aksaray Belediyesi'nin sürdürülebilir atık yönetimiyle projelendirip şehre kazandırdığı Entegre Katı Atık Depolama Tesisinde 2021 yılı son çeyreğinden bugüne kadar 3 bin konuta yetebilecek 510 MW elektrik enerjisi üretildi.

Aksaray Belediyesi'nin sürdürülebilir atık yönetimiyle projelendirip şehre kazandırdığı Entegre Katı Atık Depolama Tesisinde 2021 yılı son çeyreğinden bugüne kadar 3 bin konuta yetebilecek 510 MW elektrik enerjisi üretildi.

Aksaray Belediyesi mevcut katı atık tesisinin kullanım ömrünün tamamlanması ve Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binaya taşınıp hizmete girmesi ile bölgedeki kötü kokunun giderilmesi için Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisini şehre 35 kilometre uzağa taşıdı. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in girişimleri ile 80 milyon TL değerindeki Katı Atık Depolama ve Bertaraf Tesisinde çöp depolama işlemlerine başlanıldı. Aksaray Belediyesi'nin sürdürülebilir atık yönetimiyle projelendirip şehre kazandırdığı Entegre Katı Atık Depolama Tesisinde elektrik üretimi başladı. Düzenli depolama sahasında toplanan atıklar çevreye zarar vermeden bertaraf edilerek enerji dönüştürülmeye başlanıldı. 2021 yılı son çeyreğinde başlanılan elektrik üretiminde bugüne kadar 3 bin konuta yetebilecek 510 MW elektrik enerjisi üretildi. 2023 yılına kadar 10 bin konuta yetebilecek enerjinin üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde bulunan mekanik ayrıştırma ve kompost tesisinin de yıl içerisinde devreye alınması planlanıyor.

Ülkeye katma değer oluşturmak, çevreyi korumak ve katı atığı ekonomik bir kaynağa dönüştürmek adına hayata geçirilen proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehrimizde enerji üretimi alanında ciddi çalışmalar yaptık. Bugün geldiğimiz süreç içerisinde de tesislerimizden enerji elde etmeye başladık. Katı atık tesisimizde 3 bin konuta yetecek enerjinin üretimini gerçekleştirdik. Bu tesisimizin kapasitesi 10 bin konuta yetebilecek enerjiyi elde edebilecek niteliktedir. 2023 yılına kadar 10 bin konuta yetecek enerjiyi üreterek ülkemize ve şehrimize katkı sağlayacağız. Katı atıktan elde ettiğimiz geliri halkımızın hizmetinde kullanacağız" dedi. - AKSARAY

Aksaray'da katı atık ve bertaraf tesisinde 510 MW enerji üretildi
Aksaray'da katı atık ve bertaraf tesisinde 510 MW enerji üretildi

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Aksaray Üniversitesi, Evren Dinçer, Aksaray, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da katı atık ve bertaraf tesisinde 510 MW enerji üretildi - Son Dakika


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