Aksaray'daki küçük Adana'da geçim seracılıktan sağlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aksaray'daki küçük Adana'da geçim seracılıktan sağlanıyor

Aksaray'ın merkeze bağlı bin 300 nüfusa sahip Gücünkaya köyünde yaşayan köy halkı seracılık yaparak geçimini sağlıyor. Köyde her evin önünde en az 2 adet sera bulunurken, köy halkı domates, salatalık, biber, patlıcan gibi tüm sebzelerin yanı sıra fide üreterek satışa sunuyor. Köy halkı, seracılığı çocukluklarından beri yapmakta ve köyün gelir kaynağı olarak görmektedir. Gücünkaya köyü, küçük bir Adana olarak nitelendirilmektedir.

27.04.2024 20:18
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Aksaray'daki küçük Adana'da geçim seracılıktan sağlanıyor

Bin 300 nüfuslu köy geçimini seracılıkla sağlıyor

Her evin önünde en az 2 seranın bulunduğu köyde her türlü sebze ve fideler yetiştirilirler, vatandaşlar köylerini 'Küçük Adana' olarak nitelendiriyor

AKSARAY - Aksaray'ın merkeze bağlı bin 300 nüfusa sahip Gücünkaya köyünde yaşayan köy halkı seracılık yaparak geçimini sağlıyor.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da her geçen yıl gelişen tarım ve hayvancılık büyümeye devam ediyor. Merkeze bağlı bin 300 nüfuslu Gücünkaya köyünde ise köy halkı seracılık yaparak geçimini sağlıyor. Hemen her evin önünde en az 2 adet sera bulunurken, köy halkı domates, salatalık, biber, patlıcan gibi tüm sebzelerin yanı sıra fide üreterek satışa sunuyor.

Çocukluklarından beri seracılık yaptıklarını anlatan Serpil Ok (50), "Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Köyümüzün ekmek teknesi, gelir kaynağı, bizim işimiz de bu. Anne, baba ve ebeden gelme bir meslek. Köyümüzün bütün halkı fidecilik yapar, sebzecilik yapar, seralarda domates, salatalık, biber yetiştirilir, fideler yetiştirilir. Köyümüzün işi bu" dedi.

Gücünkaya köyünün küçük Adana olduğunu belirten İsmail Ok ise "Ben doğduğumdan beri, ebelerimizden, dedelerimizden öğrendiğimiz gibi bu işi yapıyoruz. Şimdi hala devam ediyoruz. Şubat ayında başlar Mayıs'ın sonuna kadar devam ederiz. Fide yetiştiriyoruz. Diğer günlerde de sebze üzerinde çalışırız. Yani burası küçük bir Adana. Bizim gelirimiz bu. Bütün köy geçimini sera üzerinden sağlamaktadır. Domates, biber, fasulye, salatalık, patlıcan gibi sebze üzerinde her şey burada yetiştirilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksaray'daki küçük Adana'da geçim seracılıktan sağlanıyor - Son Dakika

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