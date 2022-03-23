Aksaray OSB'deki fabrika 1000 kişiyi istihdam edecek - Son Dakika
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Aksaray OSB'deki fabrika 1000 kişiyi istihdam edecek

23.03.2022 12:32
Aksaray OSB'deki fabrika 1000 kişiyi istihdam edecek

Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde 4 ay önce temeli atılan 3 milyar 650 milyon liralık yatırımla yapılan fabrika, ilk etapta 1000 kişi istihdam edecek.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde 4 ay önce temeli atılan 3 milyar 650 milyon liralık yatırımla yapılan fabrika, ilk etapta 1000 kişi istihdam edecek.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda LC Waikiki yöneticileriyle işçi alım toplantısında bir araya geldi.

Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, Aksaray'ın jeopolitik konumu, çalışan insan gücü ve gelecek vadeden yatırım potansiyeli bakımından İç Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 ay önce 550 bin metrekarelik kapalı bir alana sahip olacak fabrikanın temelini attıklarını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Fabrikamız inşallah ramazan ayından sonra kademeli olarak 1000 kişiyi işe başlatacak. Bu işçi sayısı bir anda olmayacak peyderpey işçi alım dönemleri olacak. Fabrikamız tamamlandığında 5 bin kişiye yakın işçi çalıştıracak. İnşallah Aksaray istihdam konusunda çevre illere göre cazibe merkezi haline gelecek. Dünyanın gittiği yerde görülen bazı gerçekler var. Bu önemli gerçeklerden bir tanesi üretmek. Üretmeden hayatta kalmak mümkün değil. Aksaray bu aşamadan sonra ileriye doğru bir ivme kazanmış bir kent pozisyonuna girdi."

Aydoğdu, Türkiye'nin en önemli giyim markalarından LC Waikiki'nin en büyük yatırımlardan birini Aksaray'a yaptığı için yöneticilerine teşekkür etti.

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İstihdam, Fabrika, Aksaray, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksaray OSB'deki fabrika 1000 kişiyi istihdam edecek - Son Dakika


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