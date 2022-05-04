Aksigorta yat sigortasında kapsam genişletti - Son Dakika
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Aksigorta yat sigortasında kapsam genişletti

04.05.2022 09:42
Aksigorta yat sigortasında kapsam genişletti

Aksigorta, yat sigortasında yaptığı yeniliklerle sigortalılarına keyifli ve sorunsuz deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Aksigorta, yat sigortasında yaptığı yeniliklerle sigortalılarına keyifli ve sorunsuz deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Aksigorta açıklamasına göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla müşteri memnuniyetini odağına alan şirket, tüm deniz kaza ve tehlikelerine karşı Yat Sigortası'nın kapsamlı güvenceleriyle müşterilerinin yanında.

Şirket, sigorta sektöründe bir ilk olarak tekne bakım hizmetleri, marinalar ve tekne malzemeleri konusunda keyifli bir deneyim ve sorunsuz bir yolculuk imkanı sunuyor.

Yat sigortası müşterilerine özel çağrı merkezi hattı tahsis eden Aksigorta, anlaşmalı kurumlarda geçerli olmak üzere, marina ücretlerinde yüzde 15, tekne bakım giderlerinde yüzde 10, marina ve koylardaki tesislerde yüzde 10 ve tekne malzemelerinde yüzde 10 indirimle müşterilerinin avantajına olacak pek çok yenilik hayata geçirdi.

Yat Sigortası ile özel amaçla kullanılan yatlarda; kaza, yaralanma veya hastalık durumunda tedavi giderlerinden yedek anahtar gönderimine, geçici kaptan servisinden yedek parça yardımına kadar 7/24 yat yardım hizmetinin yanı sıra, yatın, servis botlarının ya da makine veya teçhizatının çalınması halinde sigorta devreye giriyor.

Aynı zamanda yatın sebep olduğu kazalarda çevredeki tekne ve içerisindeki kişiler, liman, iskele, rıhtım gibi sabit ve hareketli cisimlere verilen zararlara karşı da güvence sağlıyor.

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Aksigorta, Sigorta, Marina, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksigorta yat sigortasında kapsam genişletti - Son Dakika


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