Aktif Bank, Afrika'da Türkiye ile iş yapan bankaların yüzde 60'ını temsil ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aktif Bank, Afrika'da Türkiye ile iş yapan bankaların yüzde 60'ını temsil ediyor

Aktif Bank, Afrika\'da Türkiye ile iş yapan bankaların yüzde 60\'ını temsil ediyor

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Afrika'da Türkiye ile iş yapan bankaların yüzde 60'ının sadece Aktif Bank üzerinden işlem yürüttüğünü belirtti. Adaca, Türkiye ile Afrika arasında bankacılık alanında büyük bir potansiyel olduğunu ve bu alanda faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Aktif Bank'ın Afrika'da 200'den fazla banka ile ilişkisi olduğunu ve Türk ihracatçılara kolaylıklar sağladığını da dile getirdi.

27.05.2024 12:33
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Aktif Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca, Afrika'da Türkiye ile iş yapan bankaların yüzde 60'ının sadece Aktif Bank üzerinden işlem yürüttüğünü söyledi.

Adaca, Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen "Africa CEO Forumu"na katılmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası olduklarını ve 25 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Adaca, yatırım bankası olmasının ötesinde farklı iş kollarında birçok girişimi başarıyla yürüttüklerini kaydetti.

Adaca, yeni pencereler açmanın, yeni perspektiflerle yaklaşmanın kendileri için "olmazsa olmaz" olduğunu dile getirirerek, "Afrika bizim bu perspektifle bulduğumuz güzel bir açılım. Türkiye ile Afrika arasında iş birlikleri açısından hem çok büyük bir potansiyel hem de çok olumlu bir iklim var." dedi.

Türkiye ile Afrika arasında bankacılık alanında bir ihtiyaç ve işbirliği potansiyeli tespit ettikleri için bu alana girmeye karar verdiklerinin altını çizen Adaca, "Afrika bankalarının dış ticaretin finansmanı ve muhabir bankacılık tarafında ihtiyaçlarını tespit etmemizi takiben bu konuyu bir proje haline getirdik ve son 10 yıldır bu ihtiyaca odaklandık." ifadelerini kullandı.

Adaca, Afrika'da Türkiye ile iş yapan bankaların yüzde 60'ının sadece Aktif Bank üzerinden işlem yürüttüğünü bildirdi.

"Afrika'da 200'ün üzerinde banka ile ilişkimiz var"

Afrika'da 200 üzerinde banka ile ilişkileri olduğunun bilgisini paylaşan Adaca, Banka olarak Türk ihracatçı için kolaylıklar sağladıklarını, çalıştıkları yerel bankaların neztlerinde bulunan hesapları dolayısıyla da ödeme ve güvenilirlik alanlarında bir açığı kapattıklarını dile getirdi.

Sahra Altı ülkelerin neredeyse tamamında faaliyet yürüttüklerini belirten Adaca, "Onların da bir Türk ticareti olduğunda akıllarına Aktif Bank geliyor. Afrika'ya yönelen ihracatçılarımız da keza öyle. Bir ülkede potansiyel bir iş olduğu zaman kendi bankalarından Aktif Bank'ı duyuyorlar ve birçok ihracatçımızla, onların bizim bankamıza gelmesiyle tanışıyoruz." şeklinde konuştu.

Afrika'da Türkiye'ye ve Türk ürünlerine karşı bir sempati olduğunu vurgulayan Adaca, "Afrika geleceğin en büyük potansiyelli alanlarından biri. Afrika, dünyada nüfusuyla, yeraltı kaynaklarıyla, büyümeye ve gelişmeye açıklığıyla en büyük gelecek vadeden kıta. Bu da küresel olarak çok ilgi çekiyor. Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin yüzde 10'nu bankamız üzerinden gerçekleşiyor. Bu da bizim buradaki uzmanlığımızdan kaynaklanıyor." dedi.

Adaca, Afrika'nın bankacılık alanında son 10 yılda büyük ilerleme kaydettiğini bildirerek, Türkiye'nin kıta ile arasındaki bankacılık ilişkisinin katlanarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aktif Bank, Afrika'da Türkiye ile iş yapan bankaların yüzde 60'ını temsil ediyor - Son Dakika

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