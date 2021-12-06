Aktif Bank'tan Afrika'ya ihracat yapacaklara özel çözümler

???????Aktif Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hakan Pürdeloğlu, "Zor coğrafyaların bankası olarak, alacak garantisi ve finansmanı konusunda alternatif çözümler öneriyor ve ticari riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Aktif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, kurumsal ve uluslararası bankacılık alanındaki uzmanlığını küresel arenaya taşıyarak yenilikçi iş modeliyle zorlu coğrafyalara hizmet vermeye devam ediyor.

Afrika ülkelerindeki hizmetleriyle Türk ihracatçıları için köprü görevi görmeye devam eden Aktif Bank, CNR Expo'da gerçekleştirilen "Export Gateway to Africa Fuarı"nda standıyla yerini alan "tek" Türk bankası oldu. Fuarda Türkiye ve Afrika arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacak birçok panel, görüşme ve toplantı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hakan Pürdeloğlu, sahadaki tecrübeli ekibini, merkezindeki uzman kadrosuyla desteklediklerini belirterek, "Bölgedeki stratejik iş birliklerimiz ve iş ortaklıklarımızın desteğiyle ihracatçılarımıza hizmet veriyoruz. Zor coğrafyaların bankası olarak, ihracatçılarımıza alacak garantisi ve finansmanı konusunda alternatif çözümler öneriyor ve ticari riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.