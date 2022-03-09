Akyazı'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Son Dakika

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı ilçe genelindeki tüm marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Son günlerde ülke gündeminde yer alan sıvı yağ fiyatlarındaki artış ve stokçuluk faaliyetleri sonrasında Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın talimatı ile Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başta zincir marketler olmak üzere tüm marketlerde denetim gerçekleştirdi. Stok fırsatçılığı ile fiyatlarda yapılan artışlarla vatandaşın mağdur edilmemesi için harekete geçen Zabıta ekipleri market depolarında incelemede bulundu. Ekipler ayrıca ürünlerin reyon etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Fiyat tutarsızlığı, gramajlarda eksiklik ve etiketlerde fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını incelendi.

Yapılan denetimleri değerlendiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi stokçuluk yaparak vatandaşımızın mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin tamamı bugün ilçe genelinde marketlerde denetim gerçekleştirdiler. Depo ve reyonlarda inceleme yapıldı. Bu denetimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz. Stokçuluğa asla fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız bu yöndeki şikayetlerini belediyemize iletebilirler" dedi. - SAKARYA