TÜİOSB'de, 29 Ekim'de 29 fabrikanın temelinin atılması hedefleniyor

Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta, 29 Ekim'de 29 fabrikanın temelini atmayı hedeflediklerini bildirdi.

TÜİOSB'den yapılan açıklamaya göre, TÜİOSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleşti.

Katılımcılar, toplantının ardından altyapı çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulundu.

250 milyon dolarlık ihracat hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, Türkiye'nin bereketli topraklarının bulunduğu Çukurova'da ihracata dayalı rol model olma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Örnek bir projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 300 milyon dolarlık yatırımla 10 bin nitelikli istihdam ve 250 milyon dolarlık ihracat yapmak. Kazı ve kontrollü dolgu imalatlarımız, projelerine uygun olarak gerçekleşiyor. 2021 yılı başında yapılan ihaleyle başlayan hafriyat çalışmalarımızı bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. TÜİOSB'nin güçlü temeller üzerinde yükselmesi için 300 hektarlık alanın birinci fazı olan 115 hektarlık alanda 70 sanayi parselinin, arazi düzenleme ve yol çalışmalarının sonuna geldik. Endüstri 4.0 felsefesiyle sürdürülebilirlik hedeflerine uygun fabrikaların inşaatlarına yakın zamanda başlamayı planlıyoruz. Hedefimiz 29 Ekim'de 29 fabrikamızın temelini atmak."

Vali Ali Hamza Pehlivan da güzel yatırımlara vesile olacağına inandıkları TÜİOSB'ye bölgenin gelişmesi için gerekli katkıyı sunacaklarını bildirdi.