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Akyurt'ta sebze fidesi desteğinde başvurular başlıyor - Son Dakika

Akyurt'ta sebze fidesi desteğinde başvurular başlıyor

10.02.2022 10:32
Akyurt'ta sebze fidesi desteğinde başvurular başlıyor

Ankara Akyurt Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan yüzde 75 hibeli sebze fidesi desteği bu yılda devam ediyor.

Ankara Akyurt Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan yüzde 75 hibeli sebze fidesi desteği bu yılda devam ediyor.

Akyurt Belediyesi, geçtiğimiz yıl bahçesinde biber ve domates yetiştirmek isteyen bin Akyurtlu'ya toplamda 450 bin fide dağıtımı gerçekleştirmişti. Aynı desteğe bu yılda devam edileceği açıklandı.

Sebze fidesi almak isteyen Akyurtlular kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve başvuru formunu doldurarak desteklemeden faydalanabilecek.

14-25 Şubat 2022 tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında, Akyurt Belediyesi Lojistik Tesisleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden başvurular alınacak. Fide desteğinden aynı haneden bir kişi olmak üzere sadece Akyurt'ta yaşayan vatandaşlar yararlanabilecek. - ANKARA

Akyurt'ta sebze fidesi desteğinde başvurular başlıyor

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Domates, Ankara, Akyurt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akyurt'ta sebze fidesi desteğinde başvurular başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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