Alaçam'da Modern Çeltik Ekim Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaçam'da Modern Çeltik Ekim Süreci

Alaçam\'da Modern Çeltik Ekim Süreci
04.06.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam'da çeltik ekimi modern teknolojiyle sürerken, bu yıl 25 bin ton hasat hedefleniyor.

Samsun'un önemli tarım merkezlerinden Alaçam ilçesinde, yaklaşık 30 bin dekar alanda gerçekleştirilen çeltik üretiminde modern teknolojiler kullanılarak yeni sezon ekim süreci devam ediyor.

Alaçam ilçesi Doyran Mahallesi'nde düzenlenen çeltik ekim programında, ilçe yöneticileri ile bölgedeki üreticiler bir araya geldi. Samsun genelinde çeltik üretiminde yaklaşık 30 bin dekarlık alanla ikinci sırada yer alan ilçede, zirai dronla çeltik ekimi gerçekleştiriliyor, bu yıl 25 bin ton çeltik hasadı hedefleniyor.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AA muhabirine çeltiğin Samsun'da tarımsal girdi olarak önemli bir yerde olduğunu söyledi. Çiftçilerin teknolojiyi kullanarak yüksek verim almayı hedeflediklerini kaydeden Kayabaşı, "Özellikle dekar başına yaklaşık olarak 850-900 kilogram bir verimimiz bulunmakta. Bu da verim anlamında dünya ortalamalarının çok üstünde. Bu anlamda teknolojiyi kullanan, kendilerini geliştiren çiftçilerimize canıgönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçede çeltik ekiminin yüzde 90'ının tamamlandığını dile getiren Kayabaşı, "Çiftçilerimize bereketli, hayırlı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum.İnşallah geçen sene olduğu gibi verimin yüksek olduğu, çiftçilerimin yüzünü güleceği bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ise çeltik üretiminin ilçeye girdisinin yaklaşık 750 milyon civarında olduğunu kaydetti. Çeltiğin ilçede önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyleyen Özdemir, "Alaçam Belediyesi olarak bunu bir marka haline getirip ALBEL Alaçam pirinci olarak tescil ettirdik. İnşallah ilerleyen yıllarda kendi topraklarımızda ektiğimiz, büyüttüğümüz, hasat ettiğimiz bu pirinci bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ulaştırmış olacağız." dedi.

Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez de normal şartlarda çeltik ekiminin 30 Mayıs'ta bittiğini fakat yağışlardan dolayı bu sürecin uzadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Alaçam, Samsun, Çeltik, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alaçam'da Modern Çeltik Ekim Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:38
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:04:25. #7.13#
SON DAKİKA: Alaçam'da Modern Çeltik Ekim Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.