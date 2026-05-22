Başkan Özçelik: "Bölgemizin yaşananlardan en az etkiyle çıkması için çalışacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özçelik: "Bölgemizin yaşananlardan en az etkiyle çıkması için çalışacağız"

Başkan Özçelik: "Bölgemizin yaşananlardan en az etkiyle çıkması için çalışacağız"
22.05.2026 15:58  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Tur Operatörleri İstişare Toplantısı'nda, bölge turizminin güncel durumu ve sezon hedefleri ele alındı. Başkan Özçelik, siyasi olaylar ve savaşın turizme etkisini azaltmak için ortak akılla çalışacaklarını belirtti.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) öncülüğünde ve Alanya Belediyesi ev sahipliğinde 'Tur Operatörleri İstişare Toplantısı', sektörün önemli aktörlerini bir araya getirdi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bölge turizminin güncel durumu ve sezon hedefleri masaya yatırıldı.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) öncülüğünde ve Alanya Belediyesi ev sahipliğinde 'Tur Operatörleri İstişare Toplantısı', sektörün önemli aktörlerini bir araya getirdi.

"Bölgemizin yaşananlardan en az etkiyle çıkması için çalışacağız"

Turizm sezonunu olumsuz etkileyen birçok olay yaşandığını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bu olayların Alanya'ya olan etkisini en aza indirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Başkan Özçelik, "Bu birlikte gerçekleştirdiğimiz dördüncü toplantı. Her yerde, Alanya için hep beraber çalışmamız gerektiğini söylüyorum. Geçtiğimiz gün, Kültür Sanat ve Turizm Festivalimizin basın toplantısını gerçekleştirdik. Çok sayıda basın mensubu katıldı. Bu güzel bir şey. Demek ki turizmle ilgili olduğunda, Alanya ile ilgili olduğunda basın da dahil olmak üzere birlikte çalışma inancımızı birbirimize aşıladığımızı düşünüyorum. Bir yerde bir sıkıntı var. Belki de en güzel sezonlardan birisini yaşayacaktık. Ancak siyasi olaylar ve savaş mevzuları çıktı. Bundan dolayı fiyatlar uçtu gitti, uçak fiyatları bile tavan yaptı. Biz de turizm sektörünün bu olaylardan diğer bölgelere göre daha az etkileşim almak için elimizden geleni yapacağız. Sizlerden gelen beklentileri de yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

"Alanya adına yaptığımız hiçbir işte siyaset gütmüyoruz"

Alanya'yı geliştirmek adına festivallere, plaj sporları merkezindeki organizasyonlara gibi etkinlikler için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Özçelik, "Bunları yaparken sadece bunları organize etmek değil tanıtımını yapmak adına daha profesyonel daha güzel işler yapmak için uğraşıyoruz. Arkadaşlarımız, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) gitti, projelerini sundular ve destek alacak duruma geldik. Alanya adına yaptığımız hiçbir işte siyaset gütmüyoruz. Bu toplantıda da siyaset yok ve Alanya için önemli" diye konuştu.

"Alanya turizmini ortak akılla hak ettiği zirveye taşıyacağız"

Göreve geldikleri günden bu yana Alanya'da turizm sektörünü hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, "Hepimiz aynı gemideyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Belediye Başkanımız ve ekibimizle birlikte, turizm sektörüne hak ettiği değeri ve ilgiyi göstermek, Alanya'mızı o eski canlı ve güzel günlerine yeniden kavuşturmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Şehrimizi bir adım daha ileriye taşımak adına verdiğimiz bu mücadelede aslında yalnız değiliz, birçoğunuzla uluslararası fuarlarda omuz omuza çalışıyor, bu çabayı hep birlikte sergiliyoruz.

Bildiğiniz gibi turizm, pamuk ipliğine bağlı ve son derece kırılgan bir yapıya sahip. Bu nedenle, olası krizlere karşı dirençli olmak ve doğru stratejiler üretebilmek adına sizlerle gerçekleştirdiğimiz bu istişare toplantılarının önemi her geçen gün daha da artıyor. Alanya Belediyesi ve ALTAV olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile çok verimli bir çalışma dönemine girdik. ALTAV olarak Alanya'daki etkinlikler ve tanıtım faaliyetleri için sunduğumuz projelere TGA'nın tam destek vereceğini de buradan büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim. Önümüzdeki dönemde, alternatif pazar arayışlarımız ve turizmde hangi alanlarda atağa kalkmamız gerektiği konusunda siz kıymetli paydaşlarımızın vizyonuna ve önerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden sizlerden bu konudaki fikir ve önerilerinizi bekliyor, katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Antalya, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Özçelik: 'Bölgemizin yaşananlardan en az etkiyle çıkması için çalışacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi
Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:04:49. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Özçelik: "Bölgemizin yaşananlardan en az etkiyle çıkması için çalışacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.