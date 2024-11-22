Alanya'da Turizm ve Tarım İlişkisi Güçlendiriliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Alanya'da Turizm ve Tarım İlişkisi Güçlendiriliyor

Alanya\'da Turizm ve Tarım İlişkisi Güçlendiriliyor

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, turizm ve tarım sektörlerinin önemli rol oynadığı Alanya'nın kalitesini artırmak için önümüzdeki yıllarda yapacakları projeleri duyurdu. Ulaşım sorunlarına yönelik çözümler ve kış turizminin geliştirilmesi gibi konulara da değinen Özçelik, şehrin yeniden planlanacağını söyledi.

22.11.2024 20:49  Güncelleme: 20:58
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya'nın kalitesini yukarıya çıkarmak istediklerini belirterek, turizmle ilgili önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmaları aktardı.

Alanya protokolü, STK, turizm ve tarım sektörü temsilcilerinin katıldığı 'Alanya Otelcileriyle Arama Toplantısı'na katılan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Vizyonumuzu ve bakış açımızı, gelecekte Alanya'mız için ne istediğimizi sizlere anlatmak bizim için çok önemli. Alanya'nın en önemli iki geliri tarım ve turizmdir. Turizm olursa tarım daha fazla var, turizm olursa tarımdan gelir elde eden arkadaşlarımızın da geliri daha yüksek olur. Alanya'da 170 bine yakın yatak var ve sizler gibi yanınızda çalışan arkadaşlarımız gibi, köyde domates yetiştiren amcamız da para kazanıyor. Biz geldikten sonra arkadaşlarımızla birlikte tespit ettiğimiz en önemli sorunlardan birisi ulaşım. Ulaşımla ilgili de önümüzde bir planımız var. İnşallah bizim dönemimiz içerisinde Atatürk Caddesi'ni bir ucundan bir ucuna tramvayla geçip, şehir merkezindeki bu kalabalığı aşacağız" dedi.

"Yeni hizmet binamıza aralık ayında taşınmaya başlıyoruz"

Şehri yeniden planladıklarının altını çizen Başkan Özçelik, "Bizim eski karakol dediğimiz kısımlarda inşallah bir iki yıl içerisinde çalışma başlatacağız. Oradaki çarpık yapıyı düzelteceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Yeni Belediye Hizmet Binamıza da Aralık ayında taşınmaya başlayacağız ve büyük ihtimalle Ocak ayında meclis toplantımızı orada gerçekleştireceğiz. Mevcut binadaki sonradan yapılan ek kısmı yıkıp, o bölgeye farklı bir proje çerçevesinde ulusal bir yarışma açarak Alanya'mızı şekillendirmek istiyoruz. Alanya'ya gelen bir misafirimiz tekrar memleketine döndüğünde daha önce geldiyse 'Alanya çok değişmiş, güzel işler olmuş' ilk defa geldiyse de 'Alanya çok güzelmiş' dedirtmek istiyoruz. Alanya'mızın kalitesini yukarıya çıkaracağız. Benim hedefim bu ve sizlerden bu hedef için destek istiyoruz. Benim yönetim şeklimde, kendi konusunda uzman olan ve en iyi bildiğini düşündüğüm arkadaşlarla bu işi yürütmektir. Alanya'yı belki de ilk defa 7 kişi yönetiyoruz" diye konuştu.

"İnsanların kafasına Alanya'ya gitmek gibi bir fikri oturtabilmeliyiz"

Bugüne kadar herkesin kış turizmini geliştirmek istediğini söylediğini belirten Başkan Özçelik, "Artık lafla kalmasın diye projelerimizle bu kış turizmine hazırlanıyoruz. Alanya'nın kış dönemini hareketlendiriyoruz. Bu projelerle ilgili resmi prosedürüler pazartesi itibariyle başlıyor. Milli Egemenlik Stadı, Okurcalar spor alanı ve Galip Dere Plajı ile ilgili projelerimizin resmi görüşmelerine başlıyoruz. Büyükşehir ile istişarelerimiz de devam ediyor ve arıtma gibi sorunları çözmek için büyük adımlar atıyoruz. Alanya Belediyesi olarak 1 Ocak'tan itibaren planladığımız her şeyi yapacağız. Zabıtalarımız 1 Ocak itibariyle de yeniden yapılanmış bir şekilde sahada olacaklar. Her ay en az bir defa bir pastaneye zabıta girecek ve ceza yazmak için değil, oranın temiz, tertipli olduğunu görmek için girecek. Toplu taşıma ile ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. Batı tarafındaki otellerdeki turistlerin şehre taşınmasıyla ilgili yaptığımız görüşmeler de bu doğrultuda sürüyor. Hedeflerimiz elbette 1-2 senede olacak bir şey değil ama insanların kafasına Alanya'ya gitmek gibi bir fikri oturtabilmeliyiz. Geçmiş sebepler beni ilgilendirmiyor ben önüme bakıyorum ve bu yıl ilk defa 'Biz Alanya'yız' dedik. Fuarlara katıldık ve emin olalım bu çok etkili oldu" dedi. Program soru ve cevap kısmının ardından sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alanya'da Turizm ve Tarım İlişkisi Güçlendiriliyor - Son Dakika

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