Alanya milyonlara fenomenler ile tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya milyonlara fenomenler ile tanıtıldı

20.05.2022 16:59
Alanya milyonlara fenomenler ile tanıtıldı

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) organizasyonuyla Alanya'da ağırlanan sosyal medya fenomenlerinin içerikleri milyonlarca görüntüleme aldı.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) organizasyonuyla Alanya'da ağırlanan sosyal medya fenomenlerinin içerikleri milyonlarca görüntüleme aldı. ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Dijital tanıtımda öncü şehirler arasındayız" dedi.

ALTAV'ın katkılarıyla 17-20 Mayıs tarihleri arasında 10 ülkeden 15 sosyal medya fenomeni Alanya'da ağırlandı. Rusya, Finlandiya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Polonya ve Türkiye'den Alanya'ya gelen fenomenler, şehrin değerlerini takipçilerine duyurdu. Günümüz dijital dünyasının reklam ve pazarlama stratejisine uyumlu olarak hayata geçirilen sosyal medya fenomenleriyle Alanya tanıtımı projesi 'Alanya Influencer Fest' tamamlandı.

ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya'nın dijital tanıtım alanında öncü şehirler arasında olduğunu belirterek, "Alanya'da 4 gün boyunca ağırladığımız misafirlerimizin paylaşımlarıyla yüksek oranda dönüşümler aldık. Milyonlarca takipçisi olan fenomenlerimiz farklı bakış açıları ve kendine has tarzlarıyla Alanya'nın görsel ve içeriklerini milyonlarca takipçiye ulaştırdılar. Yapılan çalışmanın başarısından dolayı yeni projelerin hazırlıklarını fikren oluşturmuş olduk. Aradığımız hedef kitleye ulaşmak için özenle seçtiğimiz sosyal medya fenomenlerimize ve organizasyonun hayata geçmesi için verdikleri destekten dolayı sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Fenomenler yaşam tarzı, tatil, güzellik, moda, şov, aile, literatür, fotoğrafçılık ve müzik temalarında içerik üreterek sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptılar. - ANTALYA

Alanya milyonlara fenomenler ile tanıtıldı
Alanya milyonlara fenomenler ile tanıtıldı
Alanya milyonlara fenomenler ile tanıtıldı
Alanya milyonlara fenomenler ile tanıtıldı

YORUMLAR
500
Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor Scientific American: ABD'de Sağlık Hizmetleri Hak Değil, Açıkça 'Lüks' Scientific American: ABD'de Sağlık Hizmetleri Hak Değil, Açıkça 'Lüks'
Kaynak: İHA

Turizm, Alanya, Mayıs, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alanya milyonlara fenomenler ile tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:14:31. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya milyonlara fenomenler ile tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement