Alanya'nın İpek Mirası Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Alanya'nın İpek Mirası Yeniden Canlanıyor

Alanya\'nın İpek Mirası Yeniden Canlanıyor

Alanya Belediyesi, kaybolmaya yüz tutan kültürel değeri ipeği yeniden hayat geçirerek yerel bir marka oluşturmak amacıyla projeler geliştiriyor. İpekle muz lifi birleştirilerek yeni kumaşlar dokunuyor.

11.10.2024 15:03  Güncelleme: 15:08
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Alanya'nın bin yıllık kültürel mirası 'ipek', Alanya Belediyesi'nin dokuma tezgahlarında yeniden hayata döndürülerek bir Alanya markası olma yolunda ilerlemeye başladı.

Kaybolmaya yüz tutan kültürel değerleri yeniden canlandırarak gelecek kuşaklara aktarmak için Alanya Belediyesi'nin başlattığı sosyal projeler kapsamında, Alanya'nın kültürel değerleri tekrar gün yüzüne çıkartılıyor.

İpekle muz lifi buluştu ve yeni kumaş elde edildi

"Dut Ağacından Dokuma Tezgahına İpek ve İpek Kozası" adlı projeyle ipek dokumacılığının korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Alanya Güğül ipeği, muz lifi ip ile buluşturularak yeni bir kumaş elde edildi. İlk etapta 4,5 metre dokunan kumaşın üretimini arttırmak için çalışmalara hız verildi.

Alanya Kalesi'nde yer alan Belediye Kemal Atlı Kültür Evi'nde, Belediye personeli tarafından geleneksel dokuma tezgahında muz lifi ve güğül ipek karışımıyla dokunan kumaşlardan dikilen gömlekler, 19. Alanya Uluslararası Caz Festivali'nin basın toplantısında ilk kez Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın tarafından giyilmişti.

Geleneksel yöntemlerle dokunan kumaşların ve bu kumaşlardan üretilen ürünlerin daha değerli olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Koçak, bu mirasın yaygınlaştırılması ve dokumaların çoğaltılması için yeni projeler hazırlayacaklarını kaydetti.

Alanya ipeği 3 farklı şekilde dokunuyor

Alanya ipeği, Çiğ, Bitişik ve Güğül Dokuma olmak üzere 3 farklı şekilde dokunuyor. Yatak ve salon takımları, çeyizlikler çiğ dokuma ipekten yapılırken; gecelikler, iç giyimler, gömlek ve mendil gibi daha yumuşak olan eşyalar bitişik dokumadan yapılıyor. Belediyenin yeni dokuttuğu güğül ipek ise sabun rendesiyle kaynatılarak pamuk gibi yumuşatılıp, kirmende eğirilerek elde ediliyor. İpler, zaman zaman ceviz kabuğundan elde edilen doğal renklerin yanı sıra istenilen renklere boyanarak çeşitli eşyalar dokunuyor. Turuncu ve yeşil renklerde dokunan Trablus bel kuşağı ve fularlar yine güğül ipekten yapılıyor.

"İpek ve muz lifini tek kumaşta buluşturmayı başardık"

Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yeni dokunan kumaşı incelerken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kültür Müdürlüğümüz Alanyamızın kaybolan değerlerini yeniden gün ışığına çıkarmak için bazı çalışmalar yapıyor. Caz Festivali'nde üzerimize giydiğimiz kıyafetlerle ilgili çok fazla miktarda geriye dönüş aldık. Muz lifinden tasarlanmış bir kıyafetti o. Sandıklarda kalmış eski Alanya ipeklerini yeniden hatırlatmak yeniden gün yüzüne çıkarmak için Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde çalışma başlattı. Bununla ilgili yeni bir kumaş dokumayı başardık. Önümüzdeki günlerde seri imalata geçip bunu değerlendirip ülkemizde yeniden gündeme getirmek, satış ve pazarlaması yönünde mesafe almak istiyoruz. Bununla birlikte diğer çalışmalar da devam ediyor. Çok yakın gelecekte bu konuyla ilgili üçüncü bir kumaşla da haklımızın karşısında olmayı hedefliyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Ekonomi, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alanya'nın İpek Mirası Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

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