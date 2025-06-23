Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi'nde Sona Yaklaşıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi'nde Sona Yaklaşıldı

Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi\'nde Sona Yaklaşıldı
23.06.2025 11:46  Güncelleme: 11:50
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da hayata geçirdiği Toptancı Hal Kompleksi projesinde önemli aşamalar kaydetti. 159 dükkan ve modern imkanlarla donatılan yeni hal, bölgenin tarım ve ticaret potansiyelini artırmayı hedefliyor. Esnaflar, yeni hal kompleksine taşınmak için sabırsızlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya ilçesinde hayata geçirdiği ve toptancı hallerini tek bir çatı altında toplayacağı Alanya Toptancı Hal Kompleksi projesinde sona yaklaşıldı. 159 dükkan, 34 ardiye ve 28 ticari esnaf dükkanının yer aldığı projede, çelik taşıyıcı sistemlerin kaplama işlemleri, bodrum bloklara yönelik yaklaşım rampalarının inşası, elektrik hatlarının çekimi ve içme suyu hatlarının döşenmesi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Üreticilerin, esnafın ve tüccarların her zaman yanında olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bölgenin en büyük toptancı hallerinden birini Alanya ilçesine kazandırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Türkler'de hayata geçirdiği, Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi'nde son rötuşlar yapılıyor. Alanya ilçesindeki Payallar, Türkler ve Merkez hallerini tek çatı altında toplayacak proje, bölgenin tarım ve ticaret potansiyelini artıracak. Modern imkanlarla donatılan yeni toptancı haline geçmek için sabırsızlanan esnaflar, yeni hal kompleksine taşınmak için adeta geri sayıma başladı.

"İhracatçı ve marketler aynı çatı altında toplanmalı"

Komisyoncu Orhan Metin, Alanya ilçesine kazandırılan Toptancı Hal Kompleksi ile hem üretici hem komisyoncunun kazanacağını söyledi. Metin "Burada üretilen domates, salatalık, patlıcan gibi ürünler genellikle Antalya merkeze gönderiliyor, oradan da ihracatçılara ulaştırılıyor. Oysa ihracatçılar ve ulusal zincir marketleri bu çatının altına toplayabilirsek, aracıların kazancı yerine üreticinin cebine daha fazla para kalır. Antalya'da 10 liraya satılan bir ürünün burada 2-3 liraya bile alıcı bulamadığı dönemler yaşadık. Yeni halle birlikte bu tablo değişecek" dedi.

"Ürün kalitesi ve çeşitliliği artacak"

Komisyoncu Orhan Metin yeni hal projesiyle üretici ile tüketicinin arasında köprü kurulacağının altını çizerek "Yeni hal sayesinde sadece pazarlama değil, ürün kalitesi ve çeşitliliği de artacak. Bizim işimiz arz-talep dengesiyle yürüyor. Talep arttıkça üretici kendini geliştiriyor, yeni ürünlere yöneliyor. Demre'de biberin birçok çeşidi varken burada talep az olduğundan bulunmuyor. Ama ihracatçı ve büyük alıcılar burada toplanırsa üretici de buna göre üretimini şekillendirecek" diye konuştu.

"Tek çatı altında daha güçlü ticaret"

Komisyoncu Tahir Kaban ise halin yerinin değil, sunduğu imkanların önemli olduğunu vurgulayarak, "Artık Alanya'da tek bir hal olmalı. Bu proje sayesinde ticaretin daha düzenli ve verimli olacağına, ürün çeşitliliğinin artacağına inanıyorum. Dağınık halde bulunduğumuzda pazarlama zorlukları yaşıyoruz. Ancak tek çatı altında toplanıldığında müşteriler ürün çeşitliliğini görerek alım yapmaya daha istekli olacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi'nde Sona Yaklaşıldı - Son Dakika

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