Alanya Üniversitesi Öğrencileri Gastro Alanya Yemek Yarışması'nda Altın Madalyaları Topladı - Son Dakika
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Alanya Üniversitesi Öğrencileri Gastro Alanya Yemek Yarışması'nda Altın Madalyaları Topladı

Alanya Üniversitesi Öğrencileri Gastro Alanya Yemek Yarışması\'nda Altın Madalyaları Topladı

Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe ile Turizm Aşçılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda, Alanya Üniversitesi öğrencileri altın madalyaları topladı. Şilli Saklı, Tarık Tuna Akçalı, Batuhan Apaydın, Erolcan Beypazarlı, Mehmet Arif Erzen, Ali Yılmaz ve Alperen Baş, yarışmada başarılı performans sergiledi.

08.02.2024 14:16  Güncelleme: 14:49
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Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe ile Turizm Aşçılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda, Alanya Üniversitesi öğrencileri altın madalyaları topladı.

Bireysel kategorilerde yarışan Şilli Saklı, Tarık Tuna Akçalı, Batuhan Apaydın ve Erolcan Beypazarlı altın madalya kazanırken; ekip yarışmasında ise Mehmet Arif Erzen, Ali Yılmaz ve Alperen Baş, altın madalya ve ikincilik kupası elde ettiler.

Alanya Üniversitesi Aşçılık Programı ve Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri; "Pratik Öğrenci Üniversite Restoran Ana Yemek Tabağı, Pratik Öğrenci Üniversite Makarna Yemekleri ve Pratik Öğrenci En iyi Üniversite Ekip Yarışması" olmak üzere 3 farklı kategoride yarışmaya katıldılar. Yarışmaya katılan 7 öğrenci, her kategoride altın madalya kazandı ve Üniversiteler Arası Ekip Yarışması'nda ikincilik kupasını aldı.

Alanya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Songül Çoban ve Öğretim Görevlisi Öğr. Gör Erman Baş, gerçekleştirilen yarışma ile ilgili şu görüşleri dile getirdi:

"Üniversiteler arası ekip yarışmasından ikincilik kupası ile dönmeyi başardık. 2024 yılına güzel bir başlangıç yaptık. Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği ile Alanya Belediyesi tarafından 8.cisi organize edilen Uluslararası Gastronomi Yarışması'na öğrencilerimiz Öğr. Gör. Songül Çoban ve Öğr. Gör. Erman Baş ile birlikte Alanya Üniversitesi olarak katılım sağladık. Ödül almasının sevincini yaşıyoruz. Demolarla birlikte sıkı bir çalışma, azimle başlayan bu serüveni başarıyla tamamladık. Bu tarz yarışmalar öğrencilerimizin alanında uzman insanlarla tanışmasına ve kariyer planlamalarına yön vermelerine imkan sağlamaktadır. Eğitimin, öğrenmenin ve gelişimin kurum dışı faaliyetlerle desteklenmesi gerektiği bilinci ile yola çıkarak pek çok etkinlikte yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. bu etkinliğe destek ve katkılarından dolayı mütevelli heyetimize, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Güner'e ve Alanya Üniversitesi ailesine teşekkür eder, yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ederiz."

Rektör öğrencileri tebrik etti

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, yarışmada altın madalya ve ikincilik kupası kazanan öğrencileri tebrik etti. Prof. Güner, "Üniversiteler arası ekip yarışmasından ikincilik kupasıyla dönmek büyük bir başarıdır. Öğrencilerimizin tüm kategorilerde altın madalya kazanması ve Pratik Öğrenci En İyi Üniversite Ekip Yarışması'nda ikincilik ödülü alması bizleri gururlandırdı. Sıkı bir çalışma ve azimle başladığımız bu serüveni başarıyla tamamladık. Bu tür yarışmalar, öğrencilerimizin uzmanlarla tanışmasına ve kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Eğitimi, öğrenmeyi ve gelişimi kurum dışı etkinliklerle desteklemenin önemini vurguluyoruz. Yarışmada emeği geçen tüm akademisyen kadromuzu, öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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