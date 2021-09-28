'Alanyalı ve Yeni Alanyalı Kadınlar Elele Üretiyor, Alanya Kazanıyor' projesinde imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan Alanya Belediyesi ve S.S. Alanya Koza Ürünleri El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ortaklığında hazırlanan "Alanyalı ve Yeni Alanyalı Kadınlar Elele Üretiyor, Alanya Kazanıyor" projesi için imzalar atıldı.

Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, S.S. Alanya Koza Ürünleri El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nilgün Akman ve üyeleri ile Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaloğlu ve üyeleri katıldı.

"Kente yeni atölyeler kurulacak"

Proje tamamlandığında Alanya Belediyesi tarafından yeni bir atölye de kooperatifin hizmetine sunulacak. Belediye tarafından ayni katkı olarak sunulacak binada; iki adet çalışma atölyesi, sergi ve fuaye alanı, kütüphane, çocuk oyun alanı vb. sosyal alanlar ile toplamda 50 kişinin çalışabileceği 400 metrekare alan yararlanıcıların kullanımına sunulacak.

Kurulacak dokuma, dikiş ve tasarım atölyeleri için; motor sistemli kuşgözü çakma makinası, nakış makinası, dört iplik overlok dikiş makinası, düz reçme dikiş makinası, elektronik düz dikiş makinası, ince ve kalın iş kesim motoru, kazanlı dar paskara, bilgisayarlı dokuma tezgahı ve geleneksel dokuma tezgahı gibi ekipmanlar temin edilecek.

"Atölyelerde 12 farklı ürün geliştirilecek"

Atölyelerde S.S. Alanya Koza Ürünleri El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve 12 yabancı uyruklu derneğine mensup kadınlar tarafından ortaklaşa olarak yöreye has ipek kozası ve muz lifi gibi hammaddelerden moda, ev tekstili ve hediyelik eşya kategorilerinde 12 farklı ürün geliştirilecek ve bu ürünlerin tasarım tescilleri alınacak.

"Bedesten'de sergilenecek"

Üretilen ürünler marka danışmanlığı alınarak Belediye tarafından tahsisi yapılan 2 adet satış dükkanı ve Alanya Kalesi'nde Bedesten'deki dükkanlarda sergilenerek satışa sunulacak. Ayrıca 4 ayrı dilde desteği bulunan E-Ticaret modülünü barındıran web sitesi kanalıyla satışlar dijital platformla desteklenecek.

"Sosyal bütünleşme kuvvetlenecek"

Son 10 yılda sayıları 32 bini geçen Alanya'ya yerleşik yabancıların kurmuş olduğu derneklerin halihazırda 750'den fazla üyesi bulunuyor. Proje ile dernek üyesi kadınlar yerel halk ile atölye çalışmaları ve eğitimler vasıtası ile kaynaşarak ortak bir çalışma yürütmüş olacak. Ayrıca Alanya'ya yerleşik yabancılar her yıl geleneksel olarak Alanya Uluslararası Noel Pazarı ve Alanya Turizm ve Sanat Festivali gibi festivallerden elde ettikleri gelirleri Alanya'da o yıl gerekli gördükleri bir alanda bağışlıyorlar.

"Sosyal belediyecilik bilinciyle çalışıyoruz"

Projenin fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar büyük heyecan duyduğunu ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,"Çatısını oluşturduğumuz bu projeyle birlikte toplum yararına bir şeyler yapmak için çalışacağız. Yerel yönetici olarak sadece yol, elektrik, suyla değil sosyal yaşamları doğrudan etkileyecek olan projeler üretmek durumundayız. Kültürel varlıklarımızı geçmişten günümüze koruduk ve bunları da gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarmak en büyük amaçlarımızdan birisi. Yeni Alanyalılar'ın da içerisinde aldığı bu projenin güzel bir uygulama olacağını düşünüyorum" dedi. - ANTALYA