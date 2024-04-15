Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytin üretimi artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytin üretimi artıyor

Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde zeytin üretimi artıyor

Alaşehir'de dünyaca ünlü Sultaniye üzümüne alternatif olarak zeytin üretimi hızla artıyor. Üzüme göre daha düşük maliyetli olan zeytin üretimi alanı 80 bin dekara ulaştı. Zeytin fidanlarına olan talep de artarken, çiftçilere destek sağlanıyor.

15.04.2024 10:17  Güncelleme: 10:21
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dünyaca ünlü Sultaniye üzümüne alternatif ürün arayışında olan çiftçiler zeytin üretimine yöneldi. Alaşehir'de üzüm bağlarının sökülüp yerine zeytin fidanı dikilmeye başlandığını belirten Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Dündar Yalçın, "İlçemizde zeytin alanları 80 bin dekara ulaştı. Özellikle üzüm bağlarında işçilik, zirai ilaç, gübre gibi girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ve geçtiğimiz yıl üzüm bağlarında yaşanan 'Mildiyö' hastalığından dolayı zeytin fidanı dikimi daha da hızlandı" dedi.

Üzümün başkenti olarak bilinen Alaşehir'de zeytin üretimi her geçen yıl artıyor. Dünyaca ünlü Sultaniye üzüme alternatif ürün arayışı içinde olan Alaşehirli çiftçiler, son yıllarda zeytin üretimine yöneldi. Üzüme göre işçilik, zirai ilaç ve gübre gibi girdi maliyetlerinin daha düşük olması çiftçileri zeytine yönlendirdi. Maliyetlerin daha düşük olması nedeniyle hızla artan zeytin üretimi alanı 80 bin dekara ulaştı.

'Tarımsal alanların her noktasında boş yer kalmasın' parolasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, "Alaşehir, Sultaniye üzümün en çok üretiminin yapıldığı yerlerden biri. Üzüm ihracatında tek başına Manisa'nın yüzde 40'nı karşılayabilmektedir. Ancak son yıllarda üzüm üretiminde maliyetler çok arttı. Bölgemizde üzüme alternatif olarak, zeytin üretimi de hızla artmaya başladı. 80 bin dekarı aşan zeytin alanımız oluştu. Bu zeytinler hem sofralık hem de yağlık olarak tarım gelirlerimize katkı sağlıyor. Zeytinciliğin Alaşehir'de gelişmiş olması, tarıma katkı sağlaması ve ek gelir olması, bizi sevindiriyor. Her sene zeytin dikim alanlarımız yüzde 10 civarında artış gösterirken, bu yıl bu rakam daha da artacaktır" dedi.

Gemlik Trilye zeytin fidanının Alaşehir'e çok iyi uyum sağladığını, 800 rakımda bile güzel sonuçlar alınabildiğini belirten Yalçın, bu çeşitle beraber, dölleyici aynı zamanda yemeklik çeşit olan 'Domat', 'Kalamata' cinsi gibi zeytin fidanlarına da talep çok fazla olduğunu kaydetti.

Bu yıl dünya çapında yaşanan 'Mildiyö' hastalığının Alaşehir'de de üzüm bağlarını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Yalçın, "Birçok üreticimizin bağında yüzde 100'lere varan zarar meydana geldi. Dünya çapında yaşanan iklim değişikliği, bölgemizde yaşanan yer altı sularındaki bor miktarının artması, bağların bakımındaki zorluk ve maliyetlerinin artması, üzüm üreticilerini daha az maliyetli olan zeytin üretimine yönlendirdi. Özellikle bu yıl zeytin yağı fiyatlarının artması, zeytinin dane olarak yüksek fiyatlara satılması, zeytinin borlu suları sevmesi nedeniyle çiftçiler üzüm bağlarını sökerek, zeytin dikmeye başladı. Kurum olarak güvenli ve daha ekonomik zeytin fidanı temin ederek, çiftçilerimize destek oluyoruz. Bu yıl güvenli ve sağlıklı yaklaşık 80 bin zeytin fidanını üreticilerimize ulaştırdık" dedi.

Avrupa ve ABD'den talepler arttı

Son yıllarda bağcılıkta işçilik, gübre, zirai ilaç maliyetlerinin çok yükselmesinden dolayı zeytine doğru bir yönelim olduğunu ifade eden Yalçın, "Özellikle Gemlik, Trilye olarak hitap ettiğimiz çeşit öne çıktı. Gemlik çeşidimiz hem yağlık, hem de sofralık çeşit olmasından dolayı özellikle son yıllarda Avrupa ve Amerika'daki taleplerin yüksek seviyelerde olmasından dolayı ilaç, gübre, işçi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bir nebzede üretici sağlıklı, rahat yapmak için zeytine yönelmiş. Son yıllarda kurumumuz öncülüğünde 1 ve 2 yaşında sağlıklı ve güvenli Gemlik türü zeytin fidanlarını üreticilerimize sunduk. 2024 sezonu için totalde 80 bin adet fidanı üreticilerimize temin ettik. Hem sofralık ve hem yağda üretici kazancı gördüğü zaman biraz da rahatımızı düşündüğümüz için bu yönde zeytine kayma oldu. Bu da devam edecektir. Ziraat odası olarak üretici ve tarım alanları olarak bir parolamız var 'Birim alandan daha çok kazanmak ve boş yer kalmasın' parolasıyla bu yola çıktık. Alaşehir'de zeytin alanı her yıl varlığının yüzde 10 artarak devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Alaşehirli çiftçi Rasim Bahçalı ise "Üzüm bağına göre zeytinde işçilik ve ürün maliyeti daha az. Bu yüzden bazı üreticilerimiz bağları sökerek, yerine fidanları dikiyor. Bağların bakımları ve masrafları, işçiliği maliyetli geldiğinden bağları kazıp, yerine sofralık ve yağlık zeytin dikiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytin üretimi artıyor - Son Dakika

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