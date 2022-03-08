Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi - Son Dakika
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Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi

08.03.2022 09:07
Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi

Osmanlı döneminden bu yana, dededen, toruna aktarılan Alaşehir'in çok sevilen yemeği 'Alaşehir Kapaması'nın coğrafi işareti alındı.

Osmanlı döneminden bu yana, dededen, toruna aktarılan Alaşehir'in çok sevilen yemeği 'Alaşehir Kapaması'nın coğrafi işareti alındı. Alaşehir Kapamasının bundan böyle Alaşehir'e özgü bir yemek olduğu tescillenirken, ilçe 'Alaşehir Asma Yaprağı'ndan sonra ikinci ürününe de coğrafi işaret almış oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescil ettirilen 'Alaşehir Asma Yaprağı'ndan sonra ikinci tescilli ürün olarak Alaşehir Kapaması yerini aldı. Yemeğin, Osmanlılardan kalma yöresel bir Tatar yemeği olduğunu belirten Alaşehirli Kapama ustaları, yemeğin Alaşehir'e özgü bir yemek olduğunu belirtti. Yöresel bir yemek olan kapama yemeği yağsız dana kıyması, soğan, maydanoz, karabiber, tuz, tereyağı, kemik suyu, sıvı yağ, yoğurt, ustalık mahareti ile bir araya gelmesinden oluşuyor. Kapama içerisinde bulunan malzemeler nedeniyle vücudun direncini artırdığı için zinde tuttuğu ve bütün hastalıklara karşı koruduğuna inanılıyor.

Kapama yapılması hakkında bilgi veren ustalar şu bilgileri verdi: "Kıyma, soğan, baharat ve az tuz ile karıştırılıyor, yufka açılıyor, kare biçiminde küçük küçük kesildikten sonra, hazırlanan kıymalar, kesilmiş yufkalar içerisine sarılıyor. Yağda kızartılan kapamalar tandırda ısıtıldıktan sonra kemik suyu ve tereyağı ile servis ediliyor, İsteğe göre üzerine yoğurt ve maydanoz ilave ediliyor."

Alaşehirlilerin vazgeçilmez yemeği olan kapamayı, yurt dışında çalışan vatandaşların izin dönüşü paket yaptırarak gittikleri ülkeye, yurt içinde Alaşehir dışında yaşayan vatandaşların ise kargo ile istekte bulundukları öğrenildi. Alaşehirli ve Alaşehir'e dışarıdan gelen her vatandaşın mutlaka Alaşehir Kapamasını yemesini öneren Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, "Alaşehir'in marka şehir olmasına, marka değerlerini korumaya ve markalarımızı da ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz eylül ayında Alaşehir bağ yaprağının coğrafi işaretini aldık. Şimdi de Alaşehir için çok önemli olan 'Alaşehir Kapaması'nın coğrafi işaretini aldık. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak aldığımız bu coğrafi işaretle marka şehrimize marka değerleri katmak, marka değerlerimizi korumak ve sürdürmek için çalışmalarımız sürecektir. Böylece daha ileriye, daha güzele ve daha sağlıklı bir yaşama değer katmak istiyoruz. Alaşehir kapaması içerdiği ürünlerle, etiyle, soğanıyla, üzerindeki yoğurduyla, maydanozuyla besleme bakımından en iyi gıdalardan bir tanesidir. Bu değerin korunması ve yaşatılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - MANİSA

Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi
Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi
Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi
Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi
Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi
Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi
Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi
Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi
Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi
Alaşehir'in 'Kapama'sı tescillendi

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Alaşehir, Osmanlı, Ticaret, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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