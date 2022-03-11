Alaşehir'in yeni terminal binasındaki dükkanlar için ihaleye çıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Alaşehir'in yeni terminal binasındaki dükkanlar için ihaleye çıkılıyor

11.03.2022 14:26
Alaşehir'in yeni terminal binasındaki dükkanlar için ihaleye çıkılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, Alaşehir yeni terminal binası içerisindeki işyerleri ile Sarıgöl ilçesinde bulunan işyeri için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, Alaşehir yeni terminal binası içerisindeki işyerleri ile Sarıgöl ilçesinde bulunan işyeri için ihaleye çıkılacağını duyurdu. Belirtilen işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca 15 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan 'açık teklif usulü' ihale yoluyla 3 yıl süreli olarak kiraya verileceği ifade edildi.

Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Azmak mevkii 16 ada 118 numaralı parselde bulunan yeni terminal binası içerisinde işyerleri ile Sarıgöl ilçesi Siteler Mahallesi İstiklal Caddesi No: 12 adresinde bulunan 735 ada, 1 parselde bulunan işyeri ihale ile kiraya verilecek. MANULAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Manisa Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Azmak mevkii 16 ada 118 numaralı parselde bulunan yeni terminal binası içerisindeki iş yerleri ve Sarıgöl İlçesi Siteler Mahallesi İstiklal Caddesi No: 12 adresinde bulunan 735 ada, 1 parselde bulunan işyeri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci Maddesi uyarınca 'açık teklif usulü' ile 3 (Üç) yıl süreli olarak 15 Mart 2022 tarihinde ihale yoluyla kiraya verilecektir" ifadeleri kullanıldı. - MANİSA

Alaşehir'in yeni terminal binasındaki dükkanlar için ihaleye çıkılıyor
Alaşehir'in yeni terminal binasındaki dükkanlar için ihaleye çıkılıyor
Alaşehir'in yeni terminal binasındaki dükkanlar için ihaleye çıkılıyor
Alaşehir'in yeni terminal binasındaki dükkanlar için ihaleye çıkılıyor

YORUMLAR
500
Pazarcılar, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı Pazarcılar, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı Alaşehir'de marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı Alaşehir'de marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alaşehir'in yeni terminal binasındaki dükkanlar için ihaleye çıkılıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
14:19 Meteoroloji uyardı: Bu gece ve yarına dikkat edin
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 ABD'nin biyolojik araştırma tesisleri nedeniyle DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 14:32:53. #1.11#
SON DAKİKA: Alaşehir'in yeni terminal binasındaki dükkanlar için ihaleye çıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement